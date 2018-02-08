Ростуризм создал памятку о том, как правильно сдавать жилье на ЧМ-2018

В Ростуризме создали специальную памятку для собственников жилья, в которой поднимаются вопросы сдали в аренду квартир для болельщиков во время чемпионата мира — 2018, сообщает ТАСС.

«В ней изложены права и обязанности арендодателей, в т. ч. по соблюдению требований к сдаваемому внаем жилью, по регистрации арендаторов в отделах по вопросам миграции УМВД и по уплате налогов на полученный доход», — говорится в пресс-релизе ведомства.

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Также в памятке будет отмечается недопустимость необоснованного завершения цен.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проведет встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино 12 февраля в Сочи.