Российские хоккеисты не примут участия в церемонии открытия Олимпиады-2018

Российские хоккеисты не примут участия в церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

«Российские хоккеисты не смогут принять участия в церемонии открытия Игр, поскольку в это время будут готовиться к олимпийскому турниру», — заявили в штабе национальной команды.

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Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России (ФХР) проведет разговор со спортсменами касательно требований Международного олимпийского комитета (МОК) о национальной принадлежности.