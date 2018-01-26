Южная Корея создаст группы фанатов для поддержки российских спортсменов

Республика Корея создаст специальные группы болельщиков для поддержки спортсменов из России на Олимпийских играх — 2018, сообщает ТАСС.

«Решение МОК такое, какое есть. Но мы рады, что российские атлеты все же будут на Играх. Народ Республики Корея очень рад этому.

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Более того, нами будут созданы специальные группы болельщиков, которые поддержат российских спортсменов», — сказал сообщил посол Южной Кореи в России У Юн Гын.

Ранее российский тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын рассказал, как обстановка вокруг российского спорта влияет на подготовку спортсменов к Олимпийским играм.