Нурмагомедов: выиграю у Фергюсона и заставлю Макгрегора быть скромным

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями перед поединком с американцем Тони Фергюсоном. Россиянин заявил, что уверен в своей победе, а также рассказал о намерении заставить бывшего обладателя пояса чемпиона UFC, ирландца Конора Макгрегора быть скромным.

«Собираюсь заставить Макгрегора быть скромным. Я одержу победу над Тони Фергюсоном и скажу Макгрегору, чтобы он встал в очередь, ему нужно заслужить титульный бой. У него единственный поединок в лёгком весе. У меня их 25. Я непобедимый. Абсолютный. И я собираюсь забрать этот пояс», — цитирует Нурмагомедова MMAFighting.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов будет представлен в новом симуляторе смешанных единоборств от EA «Sports UFC 3».