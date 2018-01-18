«Барселона» проиграла «Эспаньолу» в Кубке, Месси не забил пенальти

«Барселона» в гостях проиграла «Эспаньолу» в первом матче четвертьфинала Кубка Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

В составе сине-гранатовых пенальти в прошедшем поединке не реализовал Лионель Месси. Победный гол в игре был забит уже на 88-й минуте — отличился Оскар Мелендо.

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Ответный матч между этими командами состоится 25 января.

Кубок Испании. 1/4 финала. 1-й матч

«Эспаньол» (Барселона) — «Барселона» (Барселона) — 1:0

Голы: 1:0 – Мелендо – 88