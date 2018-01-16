Игроки «Голден Стэйт» остались без горячей воды после встречи с «Кливлендом»
Баскетболистам «Голден Стэйт Уорриорз» пришлось принимать холодный душ после встречи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс», сообщает RT.
По информации ESPN, игроки удивились отсутствию горячей воды, а форвард Кевин Дюрант даже попросил позвать на помощь Леброна Джеймса.
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«Администрации арены «Кливленда» нужно принимать меры. Кто-нибудь, позвоните Леброну Джеймсу», — сказал Дюрант.
Матч закончился победой «Голден Стэйт» со счетом 118:108.