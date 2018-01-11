29-летний баскетболист набрал 20 тысяч очков в матчах НБА

Нападающий баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» преодолел отметку в 20 тысяч очков за карьеру, сообщает ТАСС.

Встреча завершилась поражением «Голден Стэйт» со счетом 106:125, на счету Дюранта 40 баллов.

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Дюрант, которому на момент матча было 29 лет и 103 дня, стал пятым игроком в истории, набравшим 20 тысяч очков до 30 лет. Раньше него это сделал только Леброн Джеймс (28 лет и 17 дней).

В возрасте до 30 лет рубеж в 20 тысяч очков также покорился Уилту Чемберлену, Майклу Джордану и Коби Брайанту.