Рижское «Динамо» потеряло шансы на выход в плей-офф КХЛ
Клуб Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» потеряло шансы на выход в плей-офф, сообщает RT.
Латвийский клуб не сможет попасть в восьмерку сильнейших команд Западной конференции после побед московского «Спартака» и череповецкой «Северстали» над нижнекамским «Нефтехимиком» (3:2) и казанским «Ак Барсом» (5:2) соответственно.
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«Динамо» занимает последнее место в таблице КХЛ, набрав 42 очка в 46 играх.
Ранее шансы на выступление в плей-офф потеряла ханты-мансийская «Югра».