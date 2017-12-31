Тренер «Локомотива» Семин поздравил болельщиков с Новым годом

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил болельщиков команды с наступающим Новым годом, отметив, что подводить итоги команда будет в конце мая. Об этом специалист написал на своей странице в инстаграме.

«Наступает Новый год! Все подводят итоги, но нам с вами это делать пока рано! Мы будем подводить итоги только в конце мая!

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В эти праздничные дни желаю всем отдохнуть, но не расслабиться, набраться сил, но не потерять настрой и запал!

И главное, Помните! Локомотив — это не 11 человек на поле! Это тысячи! Команда РЖД, болельщики, работники клуба, игроки, тренеры, все мы вместе и только вместе побеждаем! Спасибо вам всем за этот год и до встречи в следующем!» — написал Семин.