ФИФА высоко оценила работу оргкомитета «Россия-2018» по подготовке к ЧМ-2018

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что ФИФА высоко оценила работу оргкомитета «Россия-2018» по подготовке к чемпионату мира.

«В целом все коллеги, вовлеченные в программу подготовки чемпионата мира 2018 года, с большой ответственностью подходят к реализации этого проекта. ФИФА оценила работу оргкомитета «Россия-2018» на 110 баллов из 120. У них такая система оценок, и мы получили высокие баллы», — цитирует Мутко Чемпионат.com.

Также вице-премьер отметил, что стадионы чемпионата мира будут введены в эксплуатацию до 30 мая.