Россиян допустили на Олимпиаду под нейтральным флагом

Россияне смогут принять участие на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане только под нейтральным флагом. Такое решение принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на заседании в Лозанне, сообщает твиттер Inside the Games.

Затем тот же портал сообщил, что на Олимпиаду допущены только спортсмены, не замеченные в допинговых махинациях.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию заседания МОК.

BREAKING: Russian athletes to compete under neutral flag at #Pyeongchang2018 https://t.co/fxK8PJUF8A