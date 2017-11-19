«Зенит» разгромил «Тосно» и сократил отставание от «Локомотива»

Санкт-Петербургский «Зенит» обыграл «Тосно» в матче 17 тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 5:0, сообщает «Советский спорт».

Счет на 20 минуте с пенальти открыл Леандро Паредес. Это не позволило «Зениту» обновить антирекорд клуба по безголевой серии. Паредес остановил отметку на 384 минуте.

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По мячу забили Далер Кузяев, Бранислав Иванович, Александр Кокорин и Артем Дзюба.

Победа позволила сократить отставание от лидирующего «Локомотива» до трех очков. «Тосно» располагается на 13 месте в таблице, в активе клуба 17 очков.

Чемпионат России. Премьер-лига. 17-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Тосно» (Санкт-Петербург) — 5:0

Голы: 1:0 — Паредес (пен), 20; 2:0 — Кузяев, 52; 3:0 — Иванович, 64; 4:0 — Кокорин, 70; 5:0 — Дзюба, 87