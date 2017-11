Овечкину в кровь разбили лицо во время матча «Вашингтона»

Российскому хоккеисту, нападающему и капитану клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину в кровь разбили лицо во время матча против «Миннесоты Уайлд». Видео опубликовано в официальном твиттере столичной команды.

Эпизод произошел в середине второго периода, когда игрок соперника Крис Стюарт выполнял передачу, но шайба отскочила от клюшки Овечкина и попала ему под визор, разбив лицо.

Российский игрок покинул площадку, но вернулся в третьем периоде и закончил матч, который завершился победой «Вашингтона» со счетом 3:1.

Yah, he's coming back for the third. Hockey players, man. #ALLCAPS pic.twitter.com/7zw8mypHnJ