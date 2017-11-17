Кремль поддержал решение ВГТРК не показывать ОИ-2018 в случае отстранения России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль с пониманием относится к решению ВГТРК не транслировать Олимпийские игры в Пхенчане в случае, если сборная России не будет допущена до соревнований, сообщает ТАСС.

«Это не столько вопрос Кремля. Безусловно, потраченные средства платятся в надежде, что трансляция вызовет достаточно высокий интерес. Но совершенно очевидным и неоспоримым является то, что неучастие нашей сборной в Олимпиаде приведет к понижению интереса к этим трансляциям со стороны аудитории в России», — сказал Песков.

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«Поэтому, в данном случае позиция канала абсолютно оправданна, мы к ней относимся с пониманием», — заключил пресс-секретарь.

«Но пока об этом говорить преждевременно, подготовка к Олимпиаде продолжается и, безусловно, наши спортивные власти продолжат весьма терпеливо диалог с международными спортивными организациями для обеспечения дальнейшего нашего взаимодействия и сотрудничества с МОК (Международным олимпийским комитетом) и другими организациями, сотрудничеством с коими мы весьма дорожим», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Российские телеканалы могут отказаться от показа Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в случае, если к соревнованиям не будет допущена отечественная сборная.