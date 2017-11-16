Собянин поручил организаторам сделать выводы после давки в «Лужниках»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что организаторам товарищеского матча Россия — Аргентина, который прошел на стадионе «Лужники», необходимо сделать выводы, чтобы не допустить давки в будущем, сообщает ТАСС.

«Сам выход со стадиона во время матча затянулся, и сама погода создавала некомфортную ситуацию. Организаторам нужно сделать выводы и перераспределить потоки, а самое главное — предупреждать болельщиков, что нет одномоментного выхода со стадиона. Невозможно 80 тысяч человек сразу загрузить в автобусы.

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Никаких технических сбоев не было, все прошло достаточно хорошо, хотя стадион впервые собрал такое количество болельщиков», — сказал Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.

После товарищеского матча сборных России и Аргентины зрители испытывали сложности с выходом со стадиона «Лужники». Многочисленные жалобы о таких проблемах появились в социальных сетях.

Ранее стало известно, что решение по задержке людей на стадионе «Лужники» принимал департамент города Москвы.