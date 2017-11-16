На отборочном турнире ЧМ-2018 установлен рекорд по количеству матчей

В квалификации чемпионата мира по футболу 2018 года был установлен рекорд по количество сыгранных матчей для отборочных турниров мирового первенства, сообщает RT.

с 12 марта 2015 года по 15 ноября 2017-го национальные команды провели 871 матч, в которых было забито 2457 голов. Авторами самой крупной победы в отборочном этапе стала сборная Катара: во втором раунде азиатской квалификации она разгромила Бутан со счетом 15:0.

Реклама

Сборная Австралии по футболу повторила рекорд команд Гондурса и Тринидада и Тобаго по количеству проведенных игр отборочном турнире чемпионата мира. В квалификации ЧМ-2018 национальная команда провела 22 матча. Для этого австралийцам пришлось преодолеть в общей сложности около 250 000 км.

Ранее стал известен весь состав участников чемпионата мира по футболу 2018 года в России.