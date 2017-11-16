Песков: Россия продолжает подготовку к Олимпийским играм

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская олимпийская сборная продолжает подготовку к Олимпийским играм в Пхенчхане, передает корреспондент «Газеты.Ru»

По его словам, власти исходят из позиции главы МОК Томаса Баха, который заявил, что решения WADA не имеет прямого отношения к вопросу Олимпиады.

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Песков отметил, что власти отрицали и категорически отрицают обвинения в том, что случаи применения допинга имели какую-то государственную поддержку.

«Об этом не может быть и речи», — заявил Песков.

Он отметил, что власти намерены и дальше продолжать контакты с международным спортивным сообществом и организациями для отстаивания позиции России.

«Готовимся к Олимпийским играм», — добавил Песков.

Ранее всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось вернуть полноценный статус российской организации (РУСАДА), однако глава WADA Крэйг Риди заверил, что это решение никак не повлияет на допуск сборной России до зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.