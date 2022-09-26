26 сентября 2022, 19:30
Спорт
Первое дерби сезона: ЦСКА принимает «Спартак». LIVE
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги столичный ЦСКА на своем льду примет «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.
Фонбет Чемпионат КХЛ.
1-й период
26 сентября 19:30
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва
Главный судья: Максим Сидоренко (Минск, Беларусь), Сергей Юдаков (Москва, Россия), Максим Берсенёв (Россия), Евгений Юдин (Челябинск, Россия)
'17
Шайба после броска Романа Старченко попадает в конек Дитцу, от чего улетает за пределы площадки.
'16
Вароне не попадает в створ после добивания! Ну как же так?
'15
Пока раскатываются красно-белые, не получается у них толком в чужой зоне закрепиться.
'14
На пять минут Нестеров оказывается сидеть на скамейке штрафников, это был удар локтем.
'14
Чибриков не возвращается из раздевалки пока, Нестерова на лавке красно-синих пока тоже найти нельзя. А арбитры пока продолжают видеопросмотр.
'14
Нестеров жестко бортанул Никиту Чибрикова, разбив тому нос. Будет удаление, однозначно.
'13
5:4 по броскам в створ в пользу ЦСКА.
'12
Лежа Талалуев отыграл на партнера, было эффектно!
'11
Не успел Светлаков на добивание после броска Соркина, вновь опасно у ворот Красикова.
'10
Каменев вкатился в зону и с кистей бросил — Красиков не без труда, но справился.
'9
Почти четыре минуты без пауз отыграли команды, очень бодрый хоккей у нас сегодня.
'8
Слепышев оказался в офсайде после передачи от Светлакова.
'7
Кукштель потолкался за армейскими воротами и вывел шайбу на дальнюю штангу, правда там не оказалось никого.
'6
Нестеров и Плотников по ходу одной атаки исполнили броски с пятака, однако шайба оба раза попала в спартаковские коньки.
'5
Талалуев одним касанием убрал защитника, выкатил пас на Цыплакова, который в ближний угол пробивал — Рейдеборн на месте.
'4
Даррен Диц забрал шайбу на левом фланге обороны.
'3
Юртайкин перехватил шайбу у Панктратова, который прокатился за воротами Красикова, и исполнил неточный бросок.
'2
Рейдеборн ловит шайбу после броска Кина от синей линии.
19:30
Бригада арбитров на ваших экранах.
19:15
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги столичный ЦСКА на своем льду примет «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.
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