Бетис (Испания)

Пытается погасить темп игры «МЮ». Ну, в последние минуты от своих ворот игру вроде отодвинуть удалось.
Довольно опасно атакует «Бетис» в последние минуты. Под постоянным давлением оборона «красных дьяволов».
Опаснейший выстрел Хоакина из-за штрафной в штангу! Мяч ушел от нее за лицевую, но был минимальный рикошет от защитника, так что назначен угловой.
«МЮ» на фланге заработал штрафной. Бруну Фернандеш выполнил подачу, но защитники выбили мяч, и это едва не привело к опасной контратаке «Бетиса».
Быстрая атака «Бетиса», классный пас Переса на ход Хуанми, который левым полуфлангом выскочил один на один с де Хеа и пробил мимо сократившего угол обстрела вратаря. Но и в сантиметрах мимо дальнего угла.
Навес с угла поля от Фернандеша привел к скидке Каземиро и попытке замкнуть «рыбкой» дальнюю штангу от Вегорста — чуточку не дотянулся, чтобы акцентированный удар нанести.
Бруну Фернандеш сыграл по мячу после навеса в штрафную «МЮ» с правого фланга, но при этом столкнулся головами с игроком «Бетиса» и какое-то время приходил в себя. Уже все в порядке с вице-капитаном манкунианцев.
Перехватили севильцы неосмотрительную передачу на чужой половине, тут же переадресовали мяч в штрафную Пересу, чей удар в касание был заблокирован.
На «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» победил со счетом 4:1, хотя матч был напряженным. Теперь «Бетису» нужна победа в три мяча, что переведет встречу в дополнительное время.
А вот стартовый состав английского «Манчестер Юнайтед», который выставил Эрик тен Хаг:
де Хеа — Уан-Биссака, Магуайр, Мартинес, Маласиа — Каземиро, Фред — Пельистри, Бруну Фернандеш, Рэшфорд — Вегорст.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер испанского «Бетиса» Мануэль Пеллегрини:
Руй Силва — Сабали, Песселья, Гонсалес, Абнер — Родригес, Вильям Карвалью — Руибаль, Хоакин, Хуанми — Перес.