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Спорт

Испанцам нужна крупная победа: «Бетис» принимает «МЮ» в Лиге Европы. LIVE

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч. «Бетис» — «МЮ». ОНЛАЙН

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Игрок «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш

Игрок «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш

Reuters
В ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы испанский «Бетис» после выездного поражения со счетом 1:4 на своем поле принимает английский «Манчестер Юнайтед». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы.
16 марта 20:45
Бетис (Испания)
0:0
Манчестер Юнайтед (Англия)
Стадион «»,
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'18

Рэшфорд пытался обыграть Сабали в чужой штрафной и упал, но фола не было.

'16

Пытается погасить темп игры «МЮ». Ну, в последние минуты от своих ворот игру вроде отодвинуть удалось.

'14

Довольно опасно атакует «Бетис» в последние минуты. Под постоянным давлением оборона «красных дьяволов».

'12

Правда, защита «МЮ» слишком легко справилась с подачей капитана андалусийцев.

'11

Опаснейший выстрел Хоакина из-за штрафной в штангу! Мяч ушел от нее за лицевую, но был минимальный рикошет от защитника, так что назначен угловой.

'10

«МЮ» на фланге заработал штрафной. Бруну Фернандеш выполнил подачу, но защитники выбили мяч, и это едва не привело к опасной контратаке «Бетиса».

'9

Быстрая атака «Бетиса», классный пас Переса на ход Хуанми, который левым полуфлангом выскочил один на один с де Хеа и пробил мимо сократившего угол обстрела вратаря. Но и в сантиметрах мимо дальнего угла.

'8

Навес с угла поля от Фернандеша привел к скидке Каземиро и попытке замкнуть «рыбкой» дальнюю штангу от Вегорста — чуточку не дотянулся, чтобы акцентированный удар нанести.

'7

Проход по правому флангу и подача Уан-Биссака привели к угловому.

'6

Бруну Фернандеш сыграл по мячу после навеса в штрафную «МЮ» с правого фланга, но при этом столкнулся головами с игроком «Бетиса» и какое-то время приходил в себя. Уже все в порядке с вице-капитаном манкунианцев.

'4

Перехватили севильцы неосмотрительную передачу на чужой половине, тут же переадресовали мяч в штрафную Пересу, чей удар в касание был заблокирован.

'3

Пока борьба за инициативу идет, но мяч больше под контролем у англичан.

'1

Поееееехали! Матч начался.

20:45

Обслуживает встречу сербская бригада арбитров с Срджаном Йовановичем во главе.

20:40

На «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» победил со счетом 4:1, хотя матч был напряженным. Теперь «Бетису» нужна победа в три мяча, что переведет встречу в дополнительное время.

20:35

А вот стартовый состав английского «Манчестер Юнайтед», который выставил Эрик тен Хаг:

де Хеа — Уан-Биссака, Магуайр, Мартинес, Маласиа — Каземиро, Фред — Пельистри, Бруну Фернандеш, Рэшфорд — Вегорст.

20:30

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер испанского «Бетиса» Мануэль Пеллегрини:

Руй Силва — Сабали, Песселья, Гонсалес, Абнер — Родригес, Вильям Карвалью — Руибаль, Хоакин, Хуанми — Перес.

20:25

Матч начнется в 20.45 мск.

20:20

Здравствуйте, уважаемые болельщики. В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы испанский «Бетис» принимает на своем поле английский «Манчестер Юнайтед». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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