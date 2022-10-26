В матче группового этапа Лиги чемпионов итальянский «Наполи», который уже обеспечил выход в плей-офф, встречается с шотландским «Рейнджерс», не набравшим пока очков. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. Группа A. 5-й тур
Матч не начался
26 октября 22:00
Наполи
Неаполь, Италия
0:0
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Стадион «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)», Неаполь
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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21:45
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч группового этапа Лиги чемпионов между итальянским «Наполи» и шотландским «Рейнджерс».
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