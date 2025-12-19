На пути к третьему титулу: Петросян стала лучшей в короткой программе на ЧР

Подводим итог!
- Аделия Петросян — 86,52;
- Алиса Двоеглазова — 74,59;
- Анна Фролова — 73,93.
Все самое интересное — завтра в произвольной программе, где мы увидим в том числе и четверные прыжки! «Газета.Ru» заканчивает трансляцию, оставайтесь с нами!
Алиса двойной аксель выполнила — и здесь-то вряд ли кто-то придерется. А дальше — тройной флип, каскад лутц+тулуп, отличные вращения! Шикарный и очень воздушный прокат!
Снизили оценку за тройной аксель, усмотрели недокрут в пол-оборота! Очень спорное решение, но — как есть. 70,62, увы. Только шестое место, и снова стадион негодует!
Дина также начинает с чистого трикселя! Все элементы она исполнила чисто — остается только восторгаться!
С тройного акселя начала Аделия! Долго она восстанавливала этот элемент, недавно снова начала его делать на тренировках — а теперь вынесла и на соревнования! Тройной лутц, каскад флип+тулуп — не к чему придраться! Или судьи найдут? Глава ФФККР Антон Сихарулидзе аплодирует стоя, а великая Татьяна Анатольевна Тарасова утирает слезы!
Невероятно нежное, трогательное и грациозное выступление под песню «Любовь, похожая на сон» в исполнении Мариам Мерабовой. Потрясающе чувствует Анна композицию и вплетает в нее все элементы. Каскад лутц+тулуп, двойной аксель, тройной флип — все великолепно!
Очень легкое и чистое выступление. Успешный каскад тройной лутц — тройной тулуп, аккуратная дорожка третьего уровня, вращения — все здорово у Марии.
Выходят на лед спортсменки. Встречаем Марию Захарову, Анну Фролову, Аделию Петросян, Дарью Садкову, Дину Хуснутдинову и Алису Двоеглазову.
Оценка Синицыной — 67,96. Эти оценки вызвали возмущение у зрителей, они считают, что оценки должны быть выше.
Тройной лутц + тройной тулуп — чисто, двойной аксель исполнен без ошибок. Вся программа без ошибок, громко реагирует зал на выступление. Что же скажут судьи?!
Тройной флип + тройной лутц — чисто, чистым оказался и двойной аксель, тройной лутц с помаркой был исполнен, но все остальное было исполнено классно. Теперь ожидаем оценки.
Двойной аксель сделан без ошибок. Тройной лутц + тройной тулуп — чисто, Тройной флип — классно исполнен, Очень хорошая программа, зрители в восторге. Интересно, какие оценки получит спортсменка?!
Двойной аксель выполнен без ошибок, тройной риттбергер тоже сделан хорошо, тройной лутц + тройной тулуп — чисто,Отличный прокат, ждем баллы.
Елизавета Куликова начала прокат с тройного лутца + тройного тулупа, выполнив все чисто, Двойной аксель был исполнен без помарок, Тройной риттбергер без ошибок сделан. Все остальные элементы — без ошибок. Ждем оценок.
Тройной лутц и тройной тулуп выполнены чисто. Двойной аксель тое выполнен без ошибок.Тройной флип тоже сделан без ошибок. Здорово Яметова откатала свою программу, сорвав зрительские овации. Ждем оценки.
Вероника Яметова, Елизавета Куликова, Анна Ляшенко, Ксения Гущина, Софья Муравьева и Ксения Сницына вышли на разминку.
Тройной лутц + тройной тулуп сделан чисто. Тройной флип исполнен с небольшой помаркой, Хорошо выступила Кудлай. Дождемся баллов.
Тройной аксель сделан был безупречно Мария. Тройной флип тоже без ошибок. Вращение было сделано без помарок. Тройной лутц +тройной тулуп — безупречно. Дорожку шагов спортсменка исполнила хорошо, как и вращения.Ждем оценок.
Начала Зубкова с безупречного двойного акселя, тройной-флип + тройной тулуп был с небольшой помаркой, а вращения опять получились без ошибок, но затем она упала с тройного лутца. Дальше ошибок она не допустила. Ждем оценок.
Увы, было снижение. Хотя она и обогнала Мазур по компонентам, ее итоговая оценка составила 58,13.
«Браво!» — раздаются крики под сводами арены. Очень здорово выступила Мария и теперь волнуется в ожидании оценки.
Как раз с трикселя Камилла начала выступление и чисто выполнила все остальные элементы. Ждем оценку.
Очень аккуратно и уверенно выступила Мария. Создалось впечатление, что несколько опасалась она и сдерживала себя. Но весь контент исполнила четко.
Разминается первая группа. Мария Мазур, Камилла Нелюбова, Мария Пулина, Ева Зубкова, Мария Елисова, Арина Кудлай.