На пути к третьему титулу: Петросян стала лучшей в короткой программе на ЧР

Петросян с отрывом 12 баллов выиграла короткую программу на чемпионате России
Сергей Бобылев/РИА Новости
Двукратная чемпионка России Аделия Петросян стала лучшей в короткой программе на чемпионате страны, набрав 86,52 балла. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:05

Подводим итог!

  1. Аделия Петросян — 86,52;
  2. Алиса Двоеглазова — 74,59;
  3. Анна Фролова — 73,93.

Все самое интересное — завтра в произвольной программе, где мы увидим в том числе и четверные прыжки! «Газета.Ru» заканчивает трансляцию, оставайтесь с нами!

21:00

74,59 получает Алиса — второе место!

20:57

Алиса двойной аксель выполнила — и здесь-то вряд ли кто-то придерется. А дальше — тройной флип, каскад лутц+тулуп, отличные вращения! Шикарный и очень воздушный прокат!

20:53

Алиса Двоеглазова закрывает сегодняшний день.

20:53

Снизили оценку за тройной аксель, усмотрели недокрут в пол-оборота! Очень спорное решение, но — как есть. 70,62, увы. Только шестое место, и снова стадион негодует!

20:49

Дина также начинает с чистого трикселя! Все элементы она исполнила чисто — остается только восторгаться!

20:47

Выступает Дина Хуснутдинова.

20:46

73,27 — промежуточное третье место!

20:44

Зажгла арену Дарья! Каскад лутц+тулуп, тройной риттбергер, дорожка и вращения — великолепно!

20:40

Дарья Садкова на льду. Как же сложно, наверное, выступать после такого проката Петросян...

20:39

Первое место — какие могут быть сомнения?! 86,52 — какой отрыв!!!

20:37

С тройного акселя начала Аделия! Долго она восстанавливала этот элемент, недавно снова начала его делать на тренировках — а теперь вынесла и на соревнования! Тройной лутц, каскад флип+тулуп — не к чему придраться! Или судьи найдут? Глава ФФККР Антон Сихарулидзе аплодирует стоя, а великая Татьяна Анатольевна Тарасова утирает слезы!

20:45

А теперь — Аделия Петросян и ее интерпретация музыки Майкла Джексона!

20:33

Промежуточное первое место с оценкой 73,93!

20:31

Невероятно нежное, трогательное и грациозное выступление под песню «Любовь, похожая на сон» в исполнении Мариам Мерабовой. Потрясающе чувствует Анна композицию и вплетает в нее все элементы. Каскад лутц+тулуп, двойной аксель, тройной флип — все великолепно!

20:28

Анна Фролова на льду.

20:27

71,37 — промежуточное первое место!

20:25

Очень легкое и чистое выступление. Успешный каскад тройной лутц — тройной тулуп, аккуратная дорожка третьего уровня, вращения — все здорово у Марии.

20:21

Начинает заключительная группа. Мария Захарова представляет короткую программу.

20:13

Выходят на лед спортсменки. Встречаем Марию Захарову, Анну Фролову, Аделию Петросян, Дарью Садкову, Дину Хуснутдинову и Алису Двоеглазову.

19:57

Теперь пауза на заливку льда, а потом — заключительная разминка.

19:55

Оценка Синицыной — 67,96. Эти оценки вызвали возмущение у зрителей, они считают, что оценки должны быть выше.

19:54

Тройной лутц + тройной тулуп — чисто, двойной аксель исполнен без ошибок. Вся программа без ошибок, громко реагирует зал на выступление. Что же скажут судьи?!

19:51

Ксения Синицына на льду.

19:50

69,23 балла получила Муравьева.

19:48

Тройной флип + тройной лутц — чисто, чистым оказался и двойной аксель, тройной лутц с помаркой был исполнен, но все остальное было исполнено классно. Теперь ожидаем оценки.

19:45

Софья Муравьева на льду.

19:43

Оценка Гущиной — 70,63 балла и выходит на первое место.

19:42

Двойной аксель сделан без ошибок. Тройной лутц + тройной тулуп — чисто, Тройной флип — классно исполнен, Очень хорошая программа, зрители в восторге. Интересно, какие оценки получит спортсменка?!

19:38

Ксения Гущина на льду.

19:37

Оценка Ляшенко — 67,04

19:35

Двойной аксель выполнен без ошибок, тройной риттбергер тоже сделан хорошо, тройной лутц + тройной тулуп — чисто,Отличный прокат, ждем баллы.

19:32

На льду Анна Ляшенко.

19:30

Оценка Куликовой — 68,43 балла.

19:29

Елизавета Куликова начала прокат с тройного лутца + тройного тулупа, выполнив все чисто, Двойной аксель был исполнен без помарок, Тройной риттбергер без ошибок сделан. Все остальные элементы — без ошибок. Ждем оценок.

19:25

Оценка Яметовой — 69,98. Она выходит на первое место.

19:23

Тройной лутц и тройной тулуп выполнены чисто. Двойной аксель тое выполнен без ошибок.Тройной флип тоже сделан без ошибок. Здорово Яметова откатала свою программу, сорвав зрительские овации. Ждем оценки.

19:20

Вероника Яметова выходит на лед.

19:12

Вероника Яметова, Елизавета Куликова, Анна Ляшенко, Ксения Гущина, Софья Муравьева и Ксения Сницына вышли на разминку.

19:10

Оценка Кудлай — 60,98

19:09

Тройной лутц + тройной тулуп сделан чисто. Тройной флип исполнен с небольшой помаркой, Хорошо выступила Кудлай. Дождемся баллов.

19:06

Арина Кудлай на льду.

19:05

Оценка Елисовой — 65,85.

19:03

Тройной аксель сделан был безупречно Мария. Тройной флип тоже без ошибок. Вращение было сделано без помарок. Тройной лутц +тройной тулуп — безупречно. Дорожку шагов спортсменка исполнила хорошо, как и вращения.Ждем оценок.

18:59

Мария Елисова на льду.

18:58

Оценка Зубковой — 52,34.

18:56

Начала Зубкова с безупречного двойного акселя, тройной-флип + тройной тулуп был с небольшой помаркой, а вращения опять получились без ошибок, но затем она упала с тройного лутца. Дальше ошибок она не допустила. Ждем оценок.

18:53

Ева Зубкова выступает.

18:52

Увы, было снижение. Хотя она и обогнала Мазур по компонентам, ее итоговая оценка составила 58,13.

18:50

«Браво!» — раздаются крики под сводами арены. Очень здорово выступила Мария и теперь волнуется в ожидании оценки.

18:47

Мария Пулина на льду.

18:46

69,47 балла получает от судей Нелюбова.

18:44

Как раз с трикселя Камилла начала выступление и чисто выполнила все остальные элементы. Ждем оценку.

18:41

Выступает Камилла Нелюбова. Сегодня — первая из спортсменок, у кого заявлен тройной аксель.

18:40

Оценка Мазур — 62,93.

18:38

Очень аккуратно и уверенно выступила Мария. Создалось впечатление, что несколько опасалась она и сдерживала себя. Но весь контент исполнила четко.

18:35

Мазур начинает выступление.

18:30

Разминается первая группа. Мария Мазур, Камилла Нелюбова, Мария Пулина, Ева Зубкова, Мария Елисова, Арина Кудлай.

18:20

Начало запланировано на 18:30 мск.

18:10

Добрый вечер, уважаемые читатели! Продолжаем освещать события чемпионата России по фигурному катанию и следим за короткими программами у девушек!

