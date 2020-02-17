«Мы талант, а не деньги»: бан «Сити» могут сократить

Масштабный скандал вокруг отстранения «Манчестер Сити» от участия в еврокубковых турнирах вскоре может получить новое развитие событий, благоприятное для «горожан». По информации The Athletic, существует довольно высокая вероятность, что изначально двухлетний срок дисквалификации после того, как дело рассмотрят в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, будет сокращен до одного года или отменен вообще.

Издание в своем материале ссылается на ряд высокопоставленных футбольных лиц, которые выражают мнение, что апелляция «Сити» закончится именно этим.

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Главное причиной может послужить тот факт, согласно которому адвокаты, представляющие интересы клуба в суде, будут настаивать на ситуации с французским «Пари Сен-Жермен», который за аналогичное нарушение правил финансового фэйр-плей не был наказан. Предполагается, что, если CAS будет следовать принципу последовательности, то апелляцию англичан удовлетворят.

При этом уточняется, что «Ман Сити» придется заплатить дополнительный штраф даже в том случае, если судебное разбирательство они выиграют и будут допущены к еврокубкам.

Напомним, что прецедент с участием парижан возник летом 2018 года, когда Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) инициировал проверку финансовой деятельности клуба. В бюджете «ПСЖ» был обнаружен дефицит в размере €84 млн за сезоне-2016/17, по правилам же он не должен превышать €30 млн. До этого специальная комиссия расследовала многомиллионные трансферы Килиана Мбаппе и Неймара в стан французов, однако нарушений не обнаружила.

Спустя некоторое время к парижанам вновь возникли вопросы из-за публикации финансовых отчетов клуба порталом Football Leaks. Утверждалось, что суммы, задекларированные в качестве их доходов от спонсоров, на деле оказались значительно выше тех, что указаны в документах. В марте прошлого года «ПСЖ» выиграл судебное разбирательство в CAS из-за новой проверки на соответствие правилам финансового фэйр-плей представителями УЕФА, что грозило команде потенциальным запретом на регистрацию новых игроков.

Помимо прочего, клубу все-таки пришлось ранее выполнить ряд условий организации, продав футболистов за сумму в €50 млн, тем самым окончательно избежав санкций за нарушения в финансовые периоды 2015-2017 годов.

А 14 февраля этого года УЕФА вынес вердикт в отношении «Ман Сити», согласно которому на клуб была наложена не только дисквалификация, но и штраф в размере €30 млн. Это решение, которое должно вступить в силу с сезона-2020/21, было принято после рассмотрения соответствующей рекомендации со стороны комиссии по расследованию нарушений финансового фэйр-плей (CFCB). В официальной мотивировке говорится, что «горожане» искусственно завышали данные о спонсорских доходах.

Например, в период с 2012 по 2013 год в документах «Сити» значилось, что клуб потратил €180 млн, тогда как имел право израсходовать только €45 млн в соответствии с реальными доходами от спонсоров.

После того, как англичан отстранили от еврокубков, в прессе активно начали обсуждать варианты возможных последствий для «горожан», главным из которых назывался возможный уход главного тренера Хосепа Гвардиолы, который лишь один раз на протяжении своей карьеры не участвовал в еврокубках в качестве тренера — тогда он руководил дублем «Барселоны». Как стало известно The Telegraph, испанец примет окончательное решение после рассмотрения апелляции в CAS, но уже изучает другие варианты продолжения карьеры. То же самое якобы делают лидеры манчестерцев, включая нападающего Рахима Стерлинга.

Если же верить Sky Sports, то ни Гвардиола, ни Стерлинг покидать клуб не намерены, а победа в суде только укрепит их позиции. Тренер собирается доработать как минимум до истечения контракта, действующего до конца сезона-2020/21.

«Теперь, как никогда раньше, мы должны доказать, что мы талант, а не деньги», — сказал Гвардиола своим подопечным после вынесения санкций.

Еще одной проблемой для манкунианцев наверняка станут колоссальные убытки. По расчетам финансового эксперта Кирана Магуайра, проект арабских инвесторов во главе с шейхом Мансуром потеряет порядка €361 млн.