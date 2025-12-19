Путин отреагировал на требования Украины к Западу по проведению выборов

Москва слышит заявления украинских властей, требующих от Запада обеспечить безопасность во время якобы выборов. Об этом в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы слышим сейчас заявления руководителей режима [на Украине] о том, что они настаивают на том, чтобы западные страны, США в период выборов, а якобы они к этим выборам готовы, обеспечили безопасность — то есть добились бы прекращения боевых действий», — отметил российский лидер.

При этом он напомнил, что в РФ выборы состоялись в условиях проведения специальной военной операции. Российские власти не требовали никаких гарантий безопасности.

Путин провел пресс-конференцию и прямую линию 19 декабря. В ходе мероприятия он подвел итоги текущего года, а также ответил на 71 вопрос журналистов и граждан. Всего россияне направили на прямую линию более 3 млн обращений. Мероприятие продлилось 4 часа 37 минут. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

14 декабря украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что не стремится удержаться у власти. В то же время он подчеркнул, что зарубежные партнеры Киева должны помочь обеспечить безопасность в случае проведения выборов. Глава государства поручил Верховной раде разработать варианты организации голосования, если ситуация этого потребует.

Ранее помощник Путина объяснил внезапную готовность Зеленского к выборам.