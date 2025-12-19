На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал план по созданию Ангаро-Енисейского кластера интересным

Путин: Ангаро-Енисейский кластер по добыче металлов — очень интересный проект
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин охарактеризовал как «очень интересную» перспективу формирования Ангаро-Енисейского кластера, ориентированного на добычу металлов, включая редкоземельные элементы. Об этом он заявил в ходе прямой линии.

«Очень интересный проект. <…> Эти планы, они были в общем и целом сформулированы еще в советские времена», — отметил российский лидер, комментируя планы по созданию указанного горнодобывающего кластера.

Президент отметил, что реализация данного проекта не должна опираться исключительно на административные рычаги, как это было принято в советскую эпоху. Он акцентировал внимание на том, что для эффективного развития кластера крайне важно привлекать предпринимателей и инвесторов, а государство, в свою очередь, должно оказывать им всемерную помощь и создавать привлекательные условия для инвестиций, мотивируя компании к участию.

Объединенный формат «Итогов года с Владимиром Путиным», включающий большую пресс-конференцию и прямую линию, прошел 19 декабря. Сбор вопросов для участия в программе был открыт 4 декабря в 15:00 по московскому времени и продолжится до окончания эфира. В текущем году, как и в 2024-м, расшифровкой обращений, поступающих на прямую линию, занимается нейронная сеть GigaChat.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил, что Россия сохраняет устойчивость экономики.

Все новости на тему:
Прямая линия с Путиным — 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами