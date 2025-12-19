Путин назвал план по созданию Ангаро-Енисейского кластера интересным

Президент Российской Федерации Владимир Путин охарактеризовал как «очень интересную» перспективу формирования Ангаро-Енисейского кластера, ориентированного на добычу металлов, включая редкоземельные элементы. Об этом он заявил в ходе прямой линии.

«Очень интересный проект. <…> Эти планы, они были в общем и целом сформулированы еще в советские времена», — отметил российский лидер, комментируя планы по созданию указанного горнодобывающего кластера.

Президент отметил, что реализация данного проекта не должна опираться исключительно на административные рычаги, как это было принято в советскую эпоху. Он акцентировал внимание на том, что для эффективного развития кластера крайне важно привлекать предпринимателей и инвесторов, а государство, в свою очередь, должно оказывать им всемерную помощь и создавать привлекательные условия для инвестиций, мотивируя компании к участию.

Объединенный формат «Итогов года с Владимиром Путиным», включающий большую пресс-конференцию и прямую линию, прошел 19 декабря. Сбор вопросов для участия в программе был открыт 4 декабря в 15:00 по московскому времени и продолжится до окончания эфира. В текущем году, как и в 2024-м, расшифровкой обращений, поступающих на прямую линию, занимается нейронная сеть GigaChat.

