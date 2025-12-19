Wildberries проведет ребрендинг пунктов выдачи заказов

Компания Wildberries & Russ проведет ребрендинг пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе фирмы.

Как уточняется, новые требования будут обязательны только для тех ПВЗ, которые откроются с февраля следующего года.

В компании такой шаг назвали необходимым для того, чтобы партнеры могли заранее спланировать оформление помещений и настроить свои бизнес-процессы. Из пресс-релиза следует, что в будущем компания планирует ребрендинг всех пунктов выдачи заказов маркетплейса в России.

«Мы хотели, чтобы человек, заходя в ПВЗ, сразу чувствовал порядок, легкость и уверенность. Мы использовали светлые, чистые цвета, продуманное освещение, логичное движение между зонами», — сказали в пресс-службе.

Одним из ключевых аспектов обновления стала переосмысленная дизайнерская концепция. Специалисты компании стремились уйти от традиционного для рынка перегруженного визуального языка и создать более спокойную, удобную и современную среду, сказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что новый дизайн ПВЗ являет собой и новое качество сервиса.

Ранее Wildberries запустила платформу экспресс-доставки еды и товаров.