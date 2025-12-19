Путин назвал некорректным вопрос британского журналиста

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал некорректным вопрос британского журналиста Кира Бреннан-Симмонса, работающего на американском канале NBC, о мирном плане американского лидера Дональда Трампа.

В ходе мероприятия Бреннан-Симмонс узнал у главы государства, возьмет ли Россия ответственность за происходящее в зоне спецоперации в 2026 году, если она отвергнет предложение Трампа.

«Говорить, что мы что-то отвергаем, абсолютно некорректно и не имеет под собой никаких оснований», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что Москве предлагали пойти на определенные компромиссы, на которые она в итоге согласилась. В связи с этим говорить о том, что Россия что-то отвергает, совершенно некорректно, подчеркнул президент.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя три часа эфира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил, что Россия хочет мира и решения споров переговорами.