«Признание слабости»: в России оценили заявление Зеленского об «Орешнике»

Аналитик Коновалов: Зеленский заявлением об «Орешнике» признал слабость Украины
Annegret Hilse/Reuters

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что ракеты российского комплекса «Орешник» невозможно уничтожить, говорит о признании Киевом своей слабости перед армией России. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Иван Коновалов.

«В данном случае это признание того, что Главное управление разведки минобороны (Украины. – «Газета.Ru»), которое возглавляет террорист номер один (Кирилл. – «Газета.Ru») Буданов и все остальные спецслужбы, не обладают тем количеством знаний, которые позволили бы господину Зеленскому заявить, что они могут достать «Орешник». Это признание своей слабости, безусловно», — подчеркнул он.

19 декабря Зеленский заявил о невозможности уничтожения ракеты «Орешник».

По словам Зеленского, он предупреждал европейских и американских партнеров о дальности действия «Орешника», демонстрируя соответствующие данные Польше, Германии и другим странам Европы.

«Этот «Орешник» невозможно уничтожить. Мы это уже знаем, так как он был применен в отношении Украины», — сказал украинский президент журналистам в Варшаве после встречи с польским коллегой Каролем Навроцким.

Ранее на Украине подсчитали, за сколько минут «Орешник» долетит до Киева.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
