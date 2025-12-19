«Брак — это всегда помощь»: Киркоров впервые о скандальном интервью Пугачевой

Певец Киркоров не обиделся на Пугачеву за слова о фиктивном браке

Народный артист России Филипп Киркоров впервые высказался о скандальном интервью своей экс-супруги — певицы Аллы Пугачевой. Новый выпуск шоу «Натальная карта» с его участием вышел на платформе VK Видео.

По словам Киркорова, Алла Пугачева много ему дала, а на ее слова о якобы фиктивном браке с ним артист не обиделся.

«Нет, а что она такого сказала? Она просто вспоминала о нашей жизни, мы поблагодарили друг друга, и есть за что. Я ей благодарен и она мне. Не вижу в ее словах какой-то крамолы», — заверил артист.

Кроме того, добавил он, любой брачный союз основан на взаимопомощи.

«Брак — это всегда помощь, иначе люди не доверяли бы друг другу. Это все равно была [наша] жизнь и она была прекрасна. У кого-то она складывается, у кого-то не складывается, но главное — вспоминать с благодарностью то, что близкие дали друг другу. Все остальное — издержки шоу-бизнеса», — посмеялся он.

После начала специальной военной операции (СВО) Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) уехали с детьми из России. У семейной пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра.

В недавнем интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) Алла Пугачева рассказала, что только два из ее пяти браков были «настоящими». А именно с Миколасом Орбакасом и Галкиным. Остальные (с Александром Стефановичем, Евгением Болдиным и Филиппом Киркоровым) артистка назвала «помощью другу».

Евгений Болдин заявил, что все слова Пугачевой в интервью — правда. По его мнению, певица не сказала «ни одного неправильного слова».

Ранее Филипп Киркоров потратил на новогодний декор дома около 5 миллионов рублей.