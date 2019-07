«700 тысяч за шоу»: как Медведева и Загитова разоряют Японию

Шоу

Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова крайне активно провели первую часть этого межсезонья, большую часть времени колеся по ледовым шоу в Японии.

Так, сразу после чемпионата мира — 2019 ученица Этери Тутберидзе осталась в Японии, чтобы в марте принять участие в гастролях Stars on Ice.

Затем — с мая по июнь — олимпийская чемпионка выступала в Стране восходящего солнца на шоу Fantasy on Ice и Dreams On Ice, а совсем скоро, 27 июля, она отправится в тур The Ice, который продлится до 4 августа.

Реклама

Медведева провела первую часть межсезонья на канадской версии гастролей Stars on Ice, поскольку в этой стране она тренируется у своего наставника Брайана Орсера. Однако буквально через неделю после завершения тура она тоже рванула в Японию, где почти месяц выступала на Fantasy on Ice.

Почему же российские фигуристки готовы прерывать свою подготовку к наступающему сезону, чтобы проделать длинный путь в Японию на шоу (в случае Загитовой — по несколько раз за лето)?

Подобные мероприятия проводятся и в России, и в Канаде, где Медведевой и Загитовой было бы гораздо проще совмещать их с тренировками.

Ответ прост: в Японии платят баснословные гонорары за выступления. Фигурное катание в этой стране давно является одним из национальных видов спорта, на который всегда собирается полная арена, зрители раскупает всю сопутствующую продукцию и охотно смотрят трансляции.

«Когда Юдзуру Ханю выиграл Олимпиаду в 2018 году, его там 100 тысяч человек встречали и праздновали с ним победу. Можете себе такое в России представить?

Только если сборная выиграет чемпионат мира по футболу. Отсюда и контракты высокие у фигуристов в Японии», — рассказывал агент Медведевой Леван Матуа в интервью «Газете.Ru».

Известный хореограф Илья Авербух, который регулярно ставит собственные шоу в России, признавался, что не может позволить себе назначить такой гонорар фигуристам.

«За рубежом 10 тысяч евро — это базовая цена за выход на выступление. Но платить 700 тысяч рублей я не могу», — сетовал хореограф.

Может быть, по этой причине Медведева и Загитова не выступают в настоящее время в шоу Авербуха, а вот в Японии появляются регулярно.

Но если 10 тысяч евро — это лишь базовая цена, то популярные фигуристки, которые участвуют практически во всех общих номерах и демонстрируют еще по два-три сольных выступления, должны получать еще больше.

Но даже если предположить, что гонорар Медведевой и Загитовой равняется этим 10 тысячам евро за шоу, то все равно получается внушительная сумма.

К примеру, во время Fantasy on Ice спортсмены посетили четыре японских города — Макухари, Сендай, Кобе и Тояму, — в которых показывали в среднем по три выступления.

Таким образом, за весь тур в целом каждая топовая фигуристка должна была получить по 120 тысяч евро — почти 8,5 млн рублей.

Неудивительно, что Загитова на такие гастроли за это межсезонье съездит минимум четыре раза.

«Если рассуждать о шоу, которые очень популярны в фигурном катании, то гонорары Загитовой, безусловно, входят в топ-3 в мире», — говорил спортивный агент Андрей Митьков в комментарии «Газете.Ru».

А известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказывала, что за один гастрольный тур могла накопить на хорошую машину. Однако это интервью она давала еще до окончания великолепного сезона-2018/19, в котором восстановила свой тройной аксель и прогремела с откровенным показательным номером в образе стюардессы. Думается, что летом 2019 года ее доходы от шоу явно возросли.

Что касается Медведевой и Загитовой, то они уже давно могут копить не только на машину, но и на квартиру в Москве.

Реклама

Однако зарабатывают топовые фигуристки не только за счет гастролей, но и благодаря рекламе. В этом аспекте японские компании также проявляют к россиянкам более предметный интерес, чем представители каких-либо других стран.

Так, у Загитовой подписаны контракты с косметической фирмой Shiseido, производителем матрасов Airweave и создателем видеоигр Aniplex.

Медведева же является представителем производителя напитков Rivaland и того же Aniplex.

Сколько приносит это сотрудничество, сказать невозможно, — контракты могут подписываться на разные сроки с абсолютно разными суммами.

Однако агент Андрей Митьков сообщил, что более-менее долгосрочное сотрудничество может принести $50 тысяч (3,15 млн рублей). Если взять эту сумму за среднюю, то только от взаимодействия с японскими компаниями Медведева уже могла получить 6,3 млн рублей, а Загитова — 9,5 млн.

«В Японии рынок развит больше, поскольку страна более сильна экономически — значит, и продуктов, и конкуренции там больше. Соответственно и рекламные контракты выше.

К примеру, в Западной Европе и Северной Америке фигурное катание не так популярно, как в Японии», — объяснял этот феномен представитель Медведевой Матуа.

А как же обстоят дела с российскими брендами? Ведь в нашей стране популярность фигурного катания взлетела до небес в последние годы.

Агент Митьков считает, что в России просто нет таких крупных компаний, которые желали бы вкладываться в дорогостоящую рекламу и, соответственно, давать фигуристкам такие же контракты, какие им предлагают в Японии.

«Если вы посмотрите рейтинг компаний, которые вкладывают деньги в рекламу — особенно в телевизионную, — это все будут сплошь зарубежные корпорации. Если мы говорим про отечественный бизнес, то у нас просто нет компаний, которым нужно рекламироваться, чтобы что-то продавать», — отметил специалист.

Также в Японии банально готовы платить за рекламу больше, чем в России. Причины этого уже назывались:

более развитая экономика, в которой люди могут позволить себе быстро купить не самый дешевый продукт просто из любви к кумиру, и более сильный культ фигурного катания.

Так, Матуа сообщил, что одна рекламная запись в инстаграме Медведевой (795 тысяч подписчиков) для японской компании будет стоить дороже, чем пост у Ольги Бузовой (16,1 млн фолловеров), — то есть больше 500 тысяч рублей за публикацию.

Российские рекламодатели таких сумм не предлагают.

«Рекламных предложений у Евгении немало, но многие из них на маленьких бюджетах, поэтому часто отказываемся.

Женя не может себе позволить 10-12 дней в месяц проводить на съемочной площадке. Поэтому мы работаем с маленьким количеством брендом, но за рыночные для Евгении Медведевой цены», — так Матуа объяснил преимущественное сотрудничество с японцами.

При этом Медведева иногда соглашается и на работу с российскими компаниями, но только в том случае, если ей лично интересен продукт. В случае с Загитовой, вероятно, ситуация обстоит примерно так же.