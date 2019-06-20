Больше Бузовой: сколько дает реклама Медведевой и Загитовой

«Десятки миллионов»: правда о рекламных доходах Медведевой и Загитовой

Рекламные доходы фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой оказались куда выше, чем можно было предположить. По самым минимальным оценкам, ежегодно на их счет падают десятки миллионов рублей. «Газета.Ru» выяснила, сколько зарабатывают на инстаграме главные скромницы российского фигурного катания и почему огромные суммы им приходят в основном не из России.

После драматичной Олимпиады в Пхенчхане фигурное катание в России обрело небывалую популярность, что возвело главных героинь той истории — Евгению Медведеву и Алину Загитову — в ранг звезд, позволив им выйти за рамки своего вида спорта и стать узнаваемыми персонами даже среди людей, которые не интересуются соревнованиями.

С тех пор фигуристки стали появляться в рекламе на телевидении, а в их инстаграмах время от времени публикуются посты с представлением различных товаров или компаний. «Газета.Ru» попыталась разобраться, насколько выгодно сейчас быть топ-фигуристкой из России.

Сколько они зарабатывают?

Самый простой способ примерно оценить некоторую часть заработка популярных личностей — это посчитать количество рекламных постов в инстаграме (в других соцсетях фигуристки не особенно активны) и попытаться оценить их стоимость, исходя из количества подписчиков.

У Медведевой с начала 2019 года вышло всего семь очевидно рекламных постов, а у Загитовой — десять.

Руководитель отдела ORM (Online Reputation Management — управление репутацией в интернете) агентства по интернет-маркетингу Ingate Марина Токунова в комментарии «Газете.Ru» назвала примерную стоимость одной подобной публикации.

«Мы обращались к селебрити и спортсменам в рамках продвижения энергетического напитка в инстаграме. Рекламный пост у блогера с 50 тыс. подписчиков стоил от 300 тыс. руб. (публикация stories — 150 тыс. руб.). От 500 тыс. руб. начинается цена поста у блогеров-селебрити с 1,5 млн подписчиков.

У звездных блогеров с многомиллионной аудиторией реклама будет стоить как минимум 2 млн рублей.

По нашим данным, стоимость рекламы в инстаграме не зависит от рода деятельности инфлюенсера — только от популярности и размера аудитории».

Если опираться на эти данные, то у Медведевой (792 тысячи подписчиков) и Загитовой (645 тысяч) один пост может стоить примерно 400 тысяч рублей, и

лишь за полгода Евгения вполне могла заработать уже 2,8 млн, а Алина — 4 млн только за публикации в соцсетях.

Однако и эти цифры нельзя считать окончательными. Как объяснил в комментарии «Газете.Ru» интернет-маркетолог Иван Лепехин, нет абсолютно никаких норм по стоимости рекламного размещения в инстаграме, поскольку каждый все равно устанавливает ту стоимость, которая, на его взгляд, будет приемлема.

«Если смотреть на определенные показатели, то стоимость зависит от числа подписчиков, охватов, активности аудитории и ее сегментированности.

Причем число подписчиков влияет в последнюю очередь. Лидер мнений с активной аудиторией в узком сегменте будет определенно выигрышней для рекламодателей и, следовательно, реклама будет стоить у него дороже»,

— отметил специалист.

Причем, по оценке Лепехина, одна рекламная публикация у Медведевой и Загитовой может стоить в районе 100 тыс. руб., а не 400. Примерно такие же цифры назвал в интервью «Газете.Ru» спортивный агент Андрей Митьков. По его словам, основные доходы спортсмены получают от заключения более или менее долгосрочных рекламных соглашений, а не от разовых публикаций.

«За пост в соцсетях могут предложить и 50 тысяч рублей. Ну и что? А вот рекламный контракт может стоить $50 тысяч»,

— отметил Митьков.

Сколько же контрактов есть сейчас у Медведевой и Загитовой?

Евгения является амбассадором шампуня Pantene, Nike, представляет K-Pop в России от телеканала МТV, а также, судя по инстаграму, имеет два контракта с японскими брендами — это косметика и напитки.

Загитова постоянно рекламирует Puma, косметику Shiseido, японского производителя матрасов Airweave.

Кроме того, обе девушки снимались в рекламе японской видеоигры Magia Record — их образы использовались в промо-роликах и на билбордах. Судя по всему, это тоже был полноценный контракт.

Если брать за основу $50 тысяч (3,15 млн рублей) за одно соглашение, то путем нехитрых вычислений приходим к выводу, что

Медведева могла заработать на уже заключенных рекламных контрактах как минимум 18,9 млн рублей, а Загитова — 12,6 млн. Скорее всего, настоящие цифры даже выше, потому Nike и Puma вполне могут предложить и больше $50 тысяч.

Агент Медведевой Леван Матуа в комментарии «Газете.Ru» подтвердил, что подобные цифры действительно реальны.

«Может ли доход российского топ-фигуриста за год только от рекламы перевалить за десятки миллионов рублей? Не могу называть цифры, так как это коммерческая тайна, но если собрать всю рекламу, включая японскую, то в случае Медведевой это вполне разумные деньги», — отметил специалист.

Почему же он отдельно выделил факт сотрудничества с японскими рекламодателями? Дело в том, что в Стране восходящего солнца фигурное катание возведено практически в ранг культа (Юдзуру Ханю встречали с Олимпиады в Пхенчхане 100 тысяч человек), и там готовы платить за рекламные контракты гораздо большие суммы, чем в России.

«И в целом Япония экономически более развита, а значит, там и продуктов, и конкуренции больше, — подчеркнул Матуа. — Соответственно и рекламные контракты выше».

Действительно, если посмотреть на рекламные посты в инстаграме, то Медведева и Загитова представляют сплошь зарубежные бренды — в основном японские.

Спортивный агент Андрей Митьков объяснил любовь восточных рекламодателей к российским фигуристкам быстрой окупаемостью вложений, которая по ряду причин невозможна в России.

«Несмотря на не самые маленькие суммы контрактов с ними, судя по всему, бизнес быстро получает отдачу от рекламы.

Например, японцы видят, что Загитова или даже ее собачка акита-ину рекламирует новый матрас. Они восхищаются Загитовой и идут, покупают себе этот модный, дорогой матрас только по этой причине. В любом японском городке человек со средним достатком может себе это позволить.

В России же человек со средним достатком не может взять и в любой момент купить крутой матрас просто из-за любви к кумиру. Современная социально-экономическая ситуация в стране не такая, чтобы эти алгоритмы работали»,

— отметил агент.

Представитель Медведевой Матуа даже заявил, что иногда соглашается снизить цену для российских рекламодателей, если его клиентке очень нравится предлагаемый проект.

«К примеру, Женя большая фанатка K-Pop (корейская поп-музыка. — «Газета.Ru»), и она счастлива быть амбассадором проекта на русском МТV про K-Pop. Конечно, за посты для проекта, от которого кайфует Женя сама, никто миллионов не берет», — сказал Матуа.

Возможно, в этом случае и назначается цена, которую предполагал интернет-маркетолог Лепехин, исходя только из количества подписчиков фигуристок и их активности, — 100 тыс. руб.

При этом в отношениях с японскими рекламодателями на уступки по цене Матуа не идет. В интервью «Спорт Бизнес Online» агент даже упоминал, что

один рекламный пост для компаний из Страны восходящего солнца у Медведевой стоит дороже, чем у Ольги Бузовой с 15,8 млн подписчиков. То есть больше 500 тыс. руб. Скорее всего, у Загитовой расценки не ниже.

Популярный американский телеканал ESPN даже пытался подсчитать доходы олимпийской чемпионки от рекламы за год и пришел к выводу, что эта сумма равняется около $2,5 млн — 157,5 млн руб.

Основной доход здесь могут давать крупные компании — Puma и Shiseido. У Медведевой такой большой партнер пока один — Nike. Однако несколько десятков миллионов рублей, как упоминал Матуа, она вполне может получать за год только благодаря рекламе.

Доход мог быть и больше

Несмотря на внушительность цифр, Медведева и Загитова, скорее всего, получают от рекламы меньше, чем те же блогеры в YouTube или инстаграме. Этому есть несколько объяснений.

«Спортсмены редко накручивают себе подписчиков, — рассказывает Матуа. — Мне всегда очень весело, когда я вижу 6-7 млн подписчиков у какой-нибудь бывшей девушки рэпера, либо инста-модели, или певицы с хитами 10-летней давности. В то время, как у самого популярного ведущего в США Джимми Киммела — 2 млн подписчиков, к примеру. Конечно, это полный обман.

Обратите, кстати, внимание, что у Жени и лайков, и комментариев больше, чем у многих звезд с многомиллионными подписчиками. Возвращаясь к теме накруток. Жаль, что многие бренды ведутся на это».

Также Матуа отметил, что у спортсменов в целом не самая широкая аудитория в соцсетях, поскольку они часто заняты тренировками и не так много времени проводят в интернете, в то время как других звезд 24 часа показывают на ТВ и в YouTube.

Спортивный агент Митьков считает, что фигуристов в целом знают во всем мире меньше, и их популярность сильно зависит от региона.

«Не думаю, что цена на сотрудничество с российскими топ-фигуристами сильно подскочила даже в последние два года. Может быть, только в каких-то единичных случаях.

Мы для одного проекта считали реальных российских суперзвезд, которых знают во всем мире. Пришли к выводу, что это Александр Овечкин, Мария Шарапова (но они продукт американской системы маркетинга и спортивного бизнеса) и Хабиб Нурмагомедов из ММА. Все.

Алина Загитова? Нет, конечно. Думаю, она настолько популярной и не станет.

Почему? Ну, есть крутые хоккеисты — например, Малкин. Но его привлекательность для рекламы сегментирована по странам и регионам. Северная Америка, Россия, период чемпионатов мира. Все. В Китае и вообще в Азии на него, например, не отреагируют. Поэтому и Загитова с точки зрения глобальной узнаваемости, вероятно, будет только в конце десятки российских спортсменов», — предположил Митьков.

Медведева и Загитова — исключение

Однако Евгения и Алина в любом случае выделяются на рынке рекламы среди большинства российских спортсменов. При этом агент Медведевой уверен, что в сезоне-2019/20 такого же статуса добьются юные подопечные Этери Тутберидзе, выходящие на взрослый уровень.

«В наступающем сезоне, уверен, что интерес может появиться и к молодым девочкам — воспитанницам Этери Георгиевны (скорее всего, имеются в виду Александра Трусова и Анна Щербакова, которые владеют четверными прыжками. — «Газета.Ru»).

Но на данный момент глобально для рекламодателя существуют два бренда в фигурном катании из действующих спортсменов: Женя и Алина. У обеих девочек есть команды, которые ими занимаются.

У многих других фигуристов нет менеджеров по работе с брендами из-за отсутствия интереса со стороны рекламодателя», — отметил Матуа.

Что же все остальные?

«Есть еще персоны, к которым до сих пор сохраняют интерес рекламодатели — Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Татьяна Навка и Илья Авербух. Они до сих пор, несмотря на завершенные много лет назад карьеры, сохраняют популярность и остаются на виду, — заметил Матуа.

— Не могу говорить о других, но, если судить по Ягудину, с которым я также работаю, могу сказать, что его популярность сохраняется, потому что он не сидит дома, просматривая ролики о том, какой он был крутой 15 лет назад. Он очень много работает. Старается везде появляться, работает на ТВ, на «Первом», на «Матч ТВ», имеет свои передачи, и люди его не забывают.

Я искренне желаю всем фигуристам, спортсменам также думать о своей медийности до завершения карьеры, и не стесняться нанимать себе специалистов по PR. Это даст вам возможность зарабатывать и после завершения карьеры».

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