Миллионы на ветер? Почему ЦСКА проваливает сезон

1. Недостаток трансферов

Из года в год разговоры о пополнениях в стане армейцев не дают покоя ни болельщикам красно-синих, ни футбольным экспертам.

Дефицит новой крови мучает команду и сейчас. Да, москвичи подписали соглашение с защитником Игорем Дивеевым, заключили новый контракт с полузащитником Николой Влашичем — выступавший за ЦСКА на правах аренды хорват предпочел Москву английскому «Эвертону» и турецкому «Бешикташу».

Нельзя не упомянуть и о вернувшемся в стан армейцев из «Тюмени» Астемире Гордюшенко и взятом в аренду Звонимире Шарлии — мало кому знакомом игроке, которому лишь предстоит доказывать свою состоятельность на поле.

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Но, очевидно, этого мало. Бывший, несмотря на ошибки, столпом обороны в сезоне-2018/19 бразилец Родриго Бекао уже перешел в итальянский «Удинезе». Возможно, будут новые потери. Отсюда и вывод: ЦСКА без усилений будет непосильно бороться на двух фронтах (вместо Лиги чемпионов в этом году ЦСКА сыграет в Лиге Европы, на внутренней арене стремясь к победам в чемпионате и Кубке).

В самом же клубе к отсутствию приобретений подходят с холодной головой — до закрытия трансферного окна еще полтора месяца, да и на карандаше у селекционного отдела ЦСКА есть форвард «Флуминенсе» Педро и еще пара-тройка перспективных игроков.

Вот почему пресс-служба армейцев в социальной сети даже ответила одному из болельщиков, который усомнился в том, что этим летом еще будут новые приобретения. Красно-синие в твиттере адресовали критику GIF-изображением с вопросом: «Действительно?»

Видимо, пополнение еще будет. Другой вопрос: не скажется ли вливание новичков по ходу начавшегося сезона на команде, которой и без того уже досталось множество критики?

2. Короткая скамейка

Заявка на проигранный матч с самарцами выглядела следующим образом:

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Магнуссон, Шарлия, Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запас: Помазун, Кырнац, Чернов, Дивеев, Набабкин, Ефремов, Кучаев, Тикнизян, Марадишвили, Бийол, Нисимура, Н'Диайе.

Держим в уме травмированного Алана Дзагоева, пускай не показывающего в последние годы былого уровня, но остающегося серьезной единицей в составе ЦСКА. Помимо него, много ли серьезных претендентов на место в основе мы видим?

— Вратарей в расчет не берем, место Игоря Акинфеева в воротах незыблемо.

— Есть опытный Кирилл Набабкин и уже не раз проявлявшие себя в составе армейцев Дмитрий Ефремов и Константин Кучаев, только-только восстановившийся от травмы. Игорь Дивеев молод — экс-игроку «Уфы» только предстоит набираться опыта в более высококлассном клубе.

Благо, что перспективы у россиянина есть — за линию обороны можно быть более-менее спокойными.

— В полузащите с наибольшей вероятностью закрепится Яка Бийол, не раз отличавшийся за красно-синих в своем первом сезоне за ЦСКА. Усиление? Безусловно. Но больше в средней линии похвастаться некем. О Тикнизяне и Марадишвили говорить не приходится: юные игроки лишь начинают работу с основой и вряд ли в ближайшие матчи смогут рассчитывать на игровое время.

— Атака же надеется на усиление в лице Такумы Нисимуры и Лассаны Н'Диайе. Игроки по уровню середняков РПЛ неплохие. Вот только достойная ли это замена забивным Федору Чалову и Арнору Сигурдссону? Вряд ли.

Как итог, для похода за золотыми медалями РПЛ и максимального результата в Европы резерв у ЦСКА крайне слаб. Как быть — читайте пункт первый.

3. Перестройка команды затянулась

«Крылья Советов» (0:0), «Ростов» (0:1), «Енисей» (1:1) — таким был старт ЦСКА в прошлом сезоне РПЛ после ухода целого ряда ключевых футболистов. Получился он максимально невзрачным.

Сергей Игнашевич, братья Березуцкие, Понтус Вернблум и Александр Головин — без таких мастеровитых игроков Виктору Гончаренко пришлось поломать голову над версией 2.0.

И команда не подвела: впоследствии она дважды обыгрывала «Реал» в ЛЧ, на равных боролась с российскими топ-клубами и для первого сезона в новом составе показала крайне симпатичный футбол.

По итогам того чемпионата России армейцы заняли четвертое место, и тогда все было списано на затянувшуюся перестройку. В этот раз подобное оправдание не приведут даже самые преданные красно-синие болельщики.

4. Плохая предсезонная подготовка

Еще один камень в огород тренерского штаба москвичей.

На турнире в Австрии ЦСКА проиграл три матча из трех («Краснодару», «Спартаку» и «Ростову»), не показав и толики вразумительной игры в защите. Конечно, были игра в меньшинстве с красно-белыми и достаточно равная борьба против «быков». Но это не отменяет того факта, что за три матча команда не набрала ни одного очка.

Встреча с «Рубином» на базе в Ватутинках вселила в сердца армейских фанатов надежду на неудачное стечение обстоятельств на австрийском форуме. Четыре безответных мяча вкупе с хет-триком Сигурдссона позволили ЦСКА с уверенностью в собственных силах подойти к старту национального первенства.

«В предыдущих матчах мы с такими же сильными соперниками, как сегодня, тестировали оборону, пытались выходить из-под прессинга, прессинговали сами. На этот раз играли в позиционную атаку. Что-то получалось, что-то нет. Есть моменты, которые нужно улучшать в защите, в плане физической формы. На это у нас есть пять дней до начала чемпионата и время уже по ходу первых туров.

Мы многое тестируем, сохранили прошлогодний состав. Но приход Шарлии, возвращение Влашича означают, что опять надо искать новые сочетания.

То же самое — с Магнуссоном в позиции левого защитника, Сигурдссон пришел после отпуска… Если раньше у нас была одна обойма, которая играла долго и сразу начинала показывать свой уровень, то сейчас многие вещи надо улучшать», — как в воду глядел Гончаренко.

Дальше был выезд в Самару.

5. Недостаток лидерских качеств и опыта

Дебютный матч сезона в Российской премьер-лиге для красно-синих обернулся громким провалом. «Крылья Советов» по всем статьям переиграли фаворита, доминируя на протяжении 90 минут.

Матч вскрыл не только бреши в тактических построениях, но и отсутствие лидера на поле. Ни Чалов, по слухам, зазываемый в топ-клубы Европы, ни Марио Фернандес, ни «сборники» Ильзат Ахметов и Иван Обляков за собой команду не повели.

Особенно обидно за Влашича, который после окончательного перехода в московский клуб должен был сразу показать, за что были уплачены большие для армейского бюджета €15 млн.

«Я пришел сюда, практически лишенный игровой практики. Клуб дал мне возможность проявить себя. После такого уже чувствуешь себя немного в долгу. Плюс хороший тренер, хорошая команда

И есть еще один момент. Вот я переехал из Хорватии в Англию. Резкая смена. И уже через год переезжаю из Англии в Россию. Сейчас мог случиться третий переезд подряд. По-моему, не самая здоровая тенденция для молодого футболиста. Опять новые партнеры, новый тренер, новые задачи! Это мешает концентрироваться на футболе, на развитии», — отмечал хорватский полузащитник.

Но показывать-то результат нужно прямо сейчас! Восемь голов и семь результативных передач в прошлогодних розыгрышах национального чемпионата и Лиги чемпионов остались позади.

Впереди для Николы, как и для клуба, новый, куда более сложный вызов.

***

Исправлять ситуацию придется уже в ближайшие выходные: 20 июля в рамках второго тура чемпионата России ЦСКА в родных стенах встретится с «Оренбургом». И потеря очков в этом матче может стать серьезным препятствием не только для положительного настроя на матчи с куда более серьезными оппонентами, но и для борьбы за первые места в турнирной таблице.