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Курс на Пакьяо: как Спенс сокрушил Майки Гарсию

«Бокс должен быть умным»: Спенс нанес первое поражение Майки Гарсии

Непобежденный боксер Эллор Спенс защитил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полусреднем весе. Американец в доминирующем стиле не оставил шансов Майки Гарсии, нанеся тому первое поражение в карьере. «Газета.Ru» рассказывает, как это было.

В американском Арлингтоне на известной арене »AT&T» прошел вечер профессионального бокса, в главном поединке которого чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полусреднем весе Эллор Спенс нанес первое поражение в карьере Майки Гарсии и защитил титул. Бой завершился единогласным решением судей в пользу чемпиона: разгром со счетом 120-107, 120-108, 120-108.

Поединок проходил с подавляющим преимуществом чемпиона. Гарсия, поднявшийся в весе, заметно потерял в резкости и скорости, чем так славился в своих лучших боях. Координация была уже такой хорошей, поэтому Спенс регулярно пробивал претендента. Более того, даже набрав в весе, Майки все равно смотрелся намного меньше Эллора.

Чемпион известен своими внушительными габаритами для полусреднего веса.

В частности, длинные руки с завидным размахом и крепкое быстрое тело помогают на протяжении всего поединка держать отменный тайминг.

Для Гарсии подобные условия были совсем чужды. За один поединок со Спенсом он напропускал ударов едва ли не больше, чем за несколько последних в более легких весах. Согласно статистике,

Спенс нанес Майки 1082 удара, 345 из которых дошли до цели.

Для сравнения, претендент сделал всего лишь 54 точных силовых удара из 218. Заключительные раунды стали не надеждой для Гарсии, а настоящим выживанием. Включись Спенс на полную мощность, то Майки обязательно бы упал. А так Эллор буквально согнул на несколько раундов претендента мощным ударом в корпус, и больше опасности от Майки не исходило.

Хоть Гарсия и держит четыре пояса в разных категориях, но решение подняться в весе стало ошибочным.

«Спасибо все, кто за меня болел. Спасибо Спенсу за этот бой, он прекрасно реализовал свой план: держал дистанцию и очень грамотно использовал свое преимущество в длине рук. Возможно, он самый сильный ударник в этом дивизионе. Поэтому я чувствую себя неплохо. Я пропустил много ударов? Все нормально, я не хотел останавливать поединок. Думаю, что и Эррол прочувствовал некоторые мои удары», — сказал Гарсия после боя.

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Эта неудача стала для опытного Майки Гарсии первой на профессиональном ринге. Теперь на его счету 40 поединков при одном поражении. Он уже объявил, что возвращается в привычные для себя категории ни с чем, но поаплодировать за эту попытку ему стоит.

«Что дальше? Не знаю, но я, несомненно, опущусь в более легкие веса. Мы по-прежнему чемпионы, я не собираюсь уходить», — заверил Майки.

Что же до Спенса, до это была его третья защита чемпионского пояса IBF, завоеванного в 2017 году в поединке против Келла Брука. Ранее он также победил Ламонта Питерсона и Карлоса Окампо. 29-летний Спенс провел 25-й поединок в карьере, все из которых завершились его победой.

«Бокс должен быть умным. Если у меня хороший размах рук и преимущество в габаритах, то почему бы не использовать это?» — заявил Спенс после боя, отвечая на вопрос о том, был ли он слишком крупным для Гарсии.

Следующими шагом для чемпиона может стать бой против легендарного Мэнни Пакьяо.

В Арлингтоне присутствовали все сливки боксерского сообщества, и после главного боя филиппинец поднялся на ринг, где подтвердил заинтересованность в поединке со Спенсом.

«Да, почему бы и нет? Мы сделаем отличный бой для болельщиков. Буду счастлив сюда вернуться», — сказал Пакьяо.

На вечере бокса в Арлингтоне состоялось множество интересных поединков, лишь несколько из которых дошли до четвертого раунда. Такое случается довольно редко, что на одном турнире болельщики видят сразу несколько зрелищных нокаутов. Так, Давид Бенавидес победил техническим нокаутом во втором раунде Джей-Леона Лава, Макджо Арройо перед пятым раундом отказался от продолжения боя с Луисом Нери, а Жан-Пьер Огастин уступил техническим нокаутом Крису Арреоле.

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