Непобежденные: Гарсия пытается забрать пояс у Спенса. LIVE

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Как и ожидалось, мощную концовку выдал Спенс, предприняв попытку уронить Майки. Включись он на полную, то давно бы упал Гарсия. Да, поднимать в весе было не лучшей идеей. Финальный гонг!
Высоко поднял руки и поставил блок — Спенс будет спокойно обороняться до финального гонга. Да и нет особой опасности, поскольку Гарсия даже не атакует особо. А вот джебы и боковые Эррола по-прежнему сотрясают Майки.
Раунды выживания Майки Гарсии. Если и будет нокаутировать Спенс, то в заключительном раунде. В угле чемпиона предупреждают его о том, что ни в коем случае нельзя расслабляться.
Ох! Мощнейшим ударом попадает Спенс по корпусу Майки так, что загибается претендент.
Кажется, что уже чисто рефлекторно работает Майки. А вот Спенс, хоть и понимает безнадегу соперника, не включает полную мощь и спокойно добивает претендента. Надо полагать, навсегда он отобьет у Гарсии желание подниматься в весе.
Даже самый микроэпизод остается за Спенсом. Просто потрясающий тайминг и болтающаяся уже голова Гарсии. Да уж, такого Майки видеть еще не приходилось.
Вчистую забрал девятый раунд Спенс. Ожидаемо подсел физически Гарсия, а вот у Эррола безумное преимущество в габаритах и кардио. Майки либо должен прыгать выше головы, либо уже стараться не проиграть нокаутом.
К канатам поджимают Гарсию чемпион, а после добивает короткими сериями. Уже даже не отвечает Майки.
Левый бокой удар сильно пошатнул Гарсию. У Спенса начали проходить серии и появилась улыбка на лице. Ничего удивительного, так как Майки совсем уж тяжелым выглядит. Непривычно ему в этой категории. За четыре раунда до конца по очкам побеждает Эррол.
Достал своим смертоносным джебом Спенс претендента. Разбит нос у Гарсии, который зачем-то неподготовленным несется вперед.
Весь седьмой раунд в привычной манере работал Спенс, а вот под конец Гарсия сделал рывок и у канатов пытался попасть по Эрролу — все на блок пришлось. Еще один раунд забирает чемпион.
Удар ниже пояса от Спенса. Но извиняется сразу же Эррол, неумышленно это было.
Ух! Гарсия высоко держит руки и одиночным джебом пытается отвечать, но освобождает хорошую позицию Эрролу, который мощнейшим ударом пробивает корпус.
И куда сложнее становится Гарсии, который с трудом переносит некоторые силовые выпады чемпиона. Критически ему не хватает той скорости и резкость, что есть в более легких весах. Хоть и периодически Майки проводит контратаки, но Спенс лучше и опаснее. Шестой раунд также забивает Эррол.
Чрезвычайно спокойным выглядит Спенс, а вот Майки слегка суетится. Джебами перестреливаются, а Эррол периодически попасть по корпусу. В пятом раунде лучше был чемпион.
Пошла жара! Силовые удары боксеры стали выбрасывать, а в случае со Спенсом это особенно актуально. Гарсия хорошо двигается и уворачивается, но несколько раз Эррол пробил его через двоечку. Выравнивает в четвертом раунде чемпион положение дел.
Пошел вперед Гарсия после тщательной разведки. Но если Спенс отвечает, хоть и зажатый у канатов, то получается очень опасно. Третий раунд отойдет пртененденту.
Двойным джебом Эррол частенько начинает атаки, но Майки все видит.
Предпочитают джебами отстреливаться боксеры, часто через руку бьют. Майки стал куда активнее, и, кстати, также пытается пробивать корпус Спенса. Но у Эррола физическая мощь куда выше, поэтому его удары несут более серьезный характер. Второй раунд за Гарсией.
Очень спокойное начало, присматриваются друг к другу соперники. Трудно сказать, кому отошел первый раунд, но Спенс был поактивнее, пытался пробивать корпус Майки. Гарсия в свойственной себе манере медлит.
Бой начался! Поехали!
Очень много времени заняло представление спортсменов, так как слишком уж долго перечисляются их заслуги.
Спенс выходит на ринг под ярко шоу в сопровождении каскадеров и оркестра. Статус обязывает: он сражается дома, его считают фаворитом.
Спортсмены появляются на арене! Гарсия выходит под медленную мексиканскую музыку.
Что касается Гарсии, то на стороне Майки сумасшедший опыт. Он провел 39 профессиональных поединков, всех из которых завершились победой. У него уже есть титулы в четырех категориях, и сегодня он попытается взять пятый.
Спенс владеет поясом IBF с 2017 года. С тех пор он провел две успешные защиты, победив Ламонта Питресона и Карлоса Окампо. Всего на его счету 24 профессиональных поединка и 24 победы, 21 бой из которых завершился нокаутом.
«Никакой другой боксёр не хочет делать то, что делаю я. Как вы можете называть себя чемпионом, если выбираете себе соперников? Я не боюсь выходить против Эррола. Да, он техничный и сильный соперник, но победа над ним — единственный путь стать топовым бойцом», — высказался Гарсия.
«Если Майки проиграет, все начнут говорить, что я был слишком большим для него. Если же ему удастся побить меня, он станет боксером номер один вне зависимости от весовой категории. При всем моем уважении, этому не бывать. Просто я — тот, кто сильнее, я — тот, кто лучше», — считает Спенс.
Через считанные минуты начнется главный поединок вечера. Пока вспомним, что говорили друг о друге Спенс и Гарсия.
В андеркарде вечера прошли несколько поединков. В частности, Дэвид Бенавидес техническим нокаутом во втором раунде победил Джея Леон Лава и защитил титул WBC во 2-й средней весовой категории.
Доброе утро, уважаемые любители бокса! Приветствуем вас на трансляции боя Майки Гарсия — Эррол Спенс.