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Непобежденные: Гарсия пытается забрать пояс у Спенса. LIVE

Онлайн-трансляция боксерского поединка за титул IBF Спенс — Гарсия

В Арлингтоне (штат Техас, США) проходит вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульный поединок чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе Эррола Спенса с чемпионом мира по версии WBC в легком весе Майки Гарсией. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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07:28

Как и ожидалось, мощную концовку выдал Спенс, предприняв попытку уронить Майки. Включись он на полную, то давно бы упал Гарсия. Да, поднимать в весе было не лучшей идеей. Финальный гонг!

07:26

Высоко поднял руки и поставил блок — Спенс будет спокойно обороняться до финального гонга. Да и нет особой опасности, поскольку Гарсия даже не атакует особо. А вот джебы и боковые Эррола по-прежнему сотрясают Майки.

07:24

Раунды выживания Майки Гарсии. Если и будет нокаутировать Спенс, то в заключительном раунде. В угле чемпиона предупреждают его о том, что ни в коем случае нельзя расслабляться.

07:22

Ох! Мощнейшим ударом попадает Спенс по корпусу Майки так, что загибается претендент.

07:21

Кажется, что уже чисто рефлекторно работает Майки. А вот Спенс, хоть и понимает безнадегу соперника, не включает полную мощь и спокойно добивает претендента. Надо полагать, навсегда он отобьет у Гарсии желание подниматься в весе.

07:19

Даже самый микроэпизод остается за Спенсом. Просто потрясающий тайминг и болтающаяся уже голова Гарсии. Да уж, такого Майки видеть еще не приходилось.

07:16

Вчистую забрал девятый раунд Спенс. Ожидаемо подсел физически Гарсия, а вот у Эррола безумное преимущество в габаритах и кардио. Майки либо должен прыгать выше головы, либо уже стараться не проиграть нокаутом.

07:14

К канатам поджимают Гарсию чемпион, а после добивает короткими сериями. Уже даже не отвечает Майки.

07:11

Левый бокой удар сильно пошатнул Гарсию. У Спенса начали проходить серии и появилась улыбка на лице. Ничего удивительного, так как Майки совсем уж тяжелым выглядит. Непривычно ему в этой категории. За четыре раунда до конца по очкам побеждает Эррол.

07:10

Достал своим смертоносным джебом Спенс претендента. Разбит нос у Гарсии, который зачем-то неподготовленным несется вперед.

07:08

Весь седьмой раунд в привычной манере работал Спенс, а вот под конец Гарсия сделал рывок и у канатов пытался попасть по Эрролу — все на блок пришлось. Еще один раунд забирает чемпион.

07:07

Удар ниже пояса от Спенса. Но извиняется сразу же Эррол, неумышленно это было.

07:05

Ух! Гарсия высоко держит руки и одиночным джебом пытается отвечать, но освобождает хорошую позицию Эрролу, который мощнейшим ударом пробивает корпус.

07:03

И куда сложнее становится Гарсии, который с трудом переносит некоторые силовые выпады чемпиона. Критически ему не хватает той скорости и резкость, что есть в более легких весах. Хоть и периодически Майки проводит контратаки, но Спенс лучше и опаснее. Шестой раунд также забивает Эррол.

06:59

Чрезвычайно спокойным выглядит Спенс, а вот Майки слегка суетится. Джебами перестреливаются, а Эррол периодически попасть по корпусу. В пятом раунде лучше был чемпион.

06:55

Пошла жара! Силовые удары боксеры стали выбрасывать, а в случае со Спенсом это особенно актуально. Гарсия хорошо двигается и уворачивается, но несколько раз Эррол пробил его через двоечку. Выравнивает в четвертом раунде чемпион положение дел.

06:51

Пошел вперед Гарсия после тщательной разведки. Но если Спенс отвечает, хоть и зажатый у канатов, то получается очень опасно. Третий раунд отойдет пртененденту.

06:48

Двойным джебом Эррол частенько начинает атаки, но Майки все видит.

06:46

Предпочитают джебами отстреливаться боксеры, часто через руку бьют. Майки стал куда активнее, и, кстати, также пытается пробивать корпус Спенса. Но у Эррола физическая мощь куда выше, поэтому его удары несут более серьезный характер. Второй раунд за Гарсией.

06:43

Очень спокойное начало, присматриваются друг к другу соперники. Трудно сказать, кому отошел первый раунд, но Спенс был поактивнее, пытался пробивать корпус Майки. Гарсия в свойственной себе манере медлит.

06:40

Бой начался! Поехали!

06:37

Очень много времени заняло представление спортсменов, так как слишком уж долго перечисляются их заслуги.

06:30

Спенс выходит на ринг под ярко шоу в сопровождении каскадеров и оркестра. Статус обязывает: он сражается дома, его считают фаворитом.

06:25

Спортсмены появляются на арене! Гарсия выходит под медленную мексиканскую музыку.

06:20

Что касается Гарсии, то на стороне Майки сумасшедший опыт. Он провел 39 профессиональных поединков, всех из которых завершились победой. У него уже есть титулы в четырех категориях, и сегодня он попытается взять пятый.

06:14

Спенс владеет поясом IBF с 2017 года. С тех пор он провел две успешные защиты, победив Ламонта Питресона и Карлоса Окампо. Всего на его счету 24 профессиональных поединка и 24 победы, 21 бой из которых завершился нокаутом.

06:12

«Никакой другой боксёр не хочет делать то, что делаю я. Как вы можете называть себя чемпионом, если выбираете себе соперников? Я не боюсь выходить против Эррола. Да, он техничный и сильный соперник, но победа над ним — единственный путь стать топовым бойцом», — высказался Гарсия.

06:10

«Если Майки проиграет, все начнут говорить, что я был слишком большим для него. Если же ему удастся побить меня, он станет боксером номер один вне зависимости от весовой категории. При всем моем уважении, этому не бывать. Просто я — тот, кто сильнее, я — тот, кто лучше», — считает Спенс.

06:08

Через считанные минуты начнется главный поединок вечера. Пока вспомним, что говорили друг о друге Спенс и Гарсия.

06:05

В андеркарде вечера прошли несколько поединков. В частности, Дэвид Бенавидес техническим нокаутом во втором раунде победил Джея Леон Лава и защитил титул WBC во 2-й средней весовой категории.

06:00

Доброе утро, уважаемые любители бокса! Приветствуем вас на трансляции боя Майки Гарсия — Эррол Спенс.