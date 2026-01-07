Размер шрифта
На Украине упало доверие к НАТО и США

КМИС: украинцы начали меньше доверять НАТО и США
Valentyn Ogirenko/Reuters

Доля граждан Украины, не доверяющих НАТО и США, резко выросла за один год. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно исследованию, если в декабре 2024 года недоверие к Североатлантическому альянсу выражали около 25% респондентов, то к концу 2025 года этот показатель увеличился до 43%.

Еще более существенно вырос уровень недоверия к США: за год доля опрошенных украинцев, скептически относящихся к Вашингтону, подскочила с 24% до 52%.

Опрос проводился с 26 ноября по 29 декабря 2025 года методом телефонного интервью на территориях, находящихся под контролем Киева. В социологическом исследовании приняли участие 1 001 человек старше 18 лет. Отмечается, что статистическая погрешность не превышает 4,1%.

До этого КМИС провел опрос среди украинцев по вопросу территориальных уступок. Выяснилось, что на Украине с 2022 года втрое выросло число граждан, которые согласны пожертвовать территориями ради мира с Россией. Исследование показало, что 33% опрошенных в целом готовы к определенным территориальным потерям. В 2022 году на эти условия были согласны 10% опрошенных граждан. Согласно опросам КМИС, в 2022 году 82% украинцев были не готовы к территориальным уступкам, тогда как в декабре прошлого года этот показатель составил уже 53%.

Ранее в США оценили вероятность завершения украинского конфликта в 2026 году.

