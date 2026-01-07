Размер шрифта
В Испании поддержали участие ООН в обеспечении мира на Украине

Глава МИД Испании поддержал идею участия ООН в обеспечении мира на Украине
Andrea Comas/Reuters

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес выступил за вовлечение ООН в обеспечение мира и стабильности на Украине. Об этом он сказал в интервью радиостанции RNE.

«Испания хотела бы, чтобы ООН каким-либо образом была вовлечена, как это происходит во многих других ситуациях в мире», — сказал дипломат.

Он отметил, что европейцы вместе с США думают, как может выглядеть система безопасности после прекращения огня на Украине.

Незадолго до этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим не станет отправлять своих военнослужащих на Украину в рамках гарантий безопасности.

В свою очередь советник президента Литвы Аста Скайсгирите рассказала, что балтийская республика готова направить на Украину до 150 солдат.

30 декабря президент Украины Владимир Зеленский говорил, что гарантии безопасности должны предусматривать мониторинговую миссию и пункты по реагированию союзников в случае нарушения мирного соглашения.

Ранее спецпосланник Трампа заявил о прогрессе по Украине на встрече «коалиции желающих».

