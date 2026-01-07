Роспотребнадзор начал расследование после массового отравления детей в Сочи

Роспотребнадзор разбирается с причиной отравления детей в гостинице в Сочи

В Сочи проводится эпидрасследование после отравления детей в гостинице в сочинском поселке Лоо. Об этом сообщили в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

«Проведен отбор проб питьевой воды, продуктов питания, взяты смывы с объектов внешней среды, отбирается для исследования материал от персонала», — говорится в сообщении эпидемиологической службы.

До этого стало известно, что прокуратура начала проверку после массового отравления детей в Лазаревском районе Сочи.

По предварительным данным, в гостинице, где остановились прибывшие на соревнования юные спортсмены-регбисты, отравились около двадцати детей в возрасте 10–12 лет. Пострадавшим и сопровождающим оказали необходимую медицинскую помощь, при этом госпитализация не потребовалась.

Прокуратура взяла ход и итоги проверки на личный контроль.

