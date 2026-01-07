Стало известно, что конфликт Израиля и Ирана может продолжиться в 2026 году

ИМЭМО РАН: вооруженный конфликт Израиля и Ирана может возобновиться в 2026 году

Вероятность возобновления вооруженного конфликта между Израилем и Ираном в 2026 году высока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад ИМЭМО РАН.

«Высока вероятность нового витка боевых действий между Израилем и Ираном, а также новых израильских ударов в Ливане, Сирии, Йемене», — говорится в тексте доклада.

По мнению авторов, Тегеран продолжит наращивание обороноспособности и оказание поддержки союзникам на Ближнем Востоке. Иран намерен сдерживать внешние угрозы, усиливая обычные вооружения и средства ПВО для защиты своих стратегических объектов.

Отмечается, что риски повторной эскалации усиливаются, поскольку правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху также игнорирует позицию администрации президента США Дональда Трампа, демонстрируя полную готовность наносить превентивные удары вновь.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», атаковав атомные и военные объекты на территории Ирана. Израильские власти мотивировали удары тем, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия. Иран в ответ на атаку в тот же день выпустил по Израилю сотни баллистических ракет.

На протяжении нескольких дней стороны обменивались ударами, пока 22 июня в войну не вступили США. Вашингтон атаковал три ключевых объекта иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент США Дональд Трамп заявил, что таким образом Соединенные Штаты попытались остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире». Иран ответил ударом по Аль-Удейд в Катаре – крупнейшей американской базе на Ближнем Востоке.

Уже 24 июня глава Белого дома объявил, что Израиль и Иран согласились на прекращение огня. Он также отметил, что в результате ударов США ядерная программа Ирана была уничтожена. Однако иранский МИД утверждал, что ядерные установки страны оказались «серьезно повреждены». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нетаньяху назвал решение Трампа бомбить Иран «библейским чудом».