Троих детей-зацеперов на трамвае сняли на видео в Екатеринбурге

В Екатеринбурге трое детей-зацеперов залегли на крыше трамвая и попали на видео

В Екатеринбурге очевидец снял на видео малолетних зацеперов, забравшихся на крышу трамвая. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Безумный ЕКБ».

«А где мозги? Детишки втроем залезли на трамвай. Опять замечено на Технической в Екатеринбурге», — отмечается в публикации.

На видеозаписи видно, что дети залезли на крышу второго вагона сцепленных трамваев Tatra. Оказавшись на крыше, они легли, держась за выступающие детали конструкции вагона. Водитель трамвая не заметил их и начал движение.

До этого в Подмосковье произошло столкновение минивэна и легкового автомобиля. Удар пришелся на левый бок легкового автомобиля, в результате этого его кузов оказался согнут.

Ранее в РФ ужесточили наказание за перевозку детей без автокресел.