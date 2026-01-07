Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Троих детей-зацеперов на трамвае сняли на видео в Екатеринбурге

В Екатеринбурге трое детей-зацеперов залегли на крыше трамвая и попали на видео 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27574207_rnd_2",
    "video_id": "record::26315620-f025-4ada-ad05-0627a830c258"
}

В Екатеринбурге очевидец снял на видео малолетних зацеперов, забравшихся на крышу трамвая. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Безумный ЕКБ».

«А где мозги? Детишки втроем залезли на трамвай. Опять замечено на Технической в Екатеринбурге», — отмечается в публикации.

На видеозаписи видно, что дети залезли на крышу второго вагона сцепленных трамваев Tatra. Оказавшись на крыше, они легли, держась за выступающие детали конструкции вагона. Водитель трамвая не заметил их и начал движение.

До этого в Подмосковье произошло столкновение минивэна и легкового автомобиля. Удар пришелся на левый бок легкового автомобиля, в результате этого его кузов оказался согнут.

Ранее в РФ ужесточили наказание за перевозку детей без автокресел.
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+