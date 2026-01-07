Ветеран «Кубани» заявил, что против тренера «Спартака» уже запущена кампания

Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» и новороссийского «Черноморца» Алексей Селин заявил, что против тренера московского «Спартака» Хуана Карседо уже запущена кампания, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Сразу была запущена кампания в прессе против Карседо. Она развернулась еще до его назначения главным тренером. Такое ощущение, что по одной и той же методичке, как под копирку, как в случае с предыдущими иностранными тренерами клубами», — сказал Селин.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее ветеран московского ЦСКА раскритиковал назначение испанца на пост наставника «Спартака».