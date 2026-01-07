Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Макака ограбила номер российских туристов в малайзийском отеле

SHOT: туристы из России сняли на видео макаку, ограбившую их номер в отеле
Telegram-канал «SHOT»

В Малайзии макака проникла в номер к туристам из России и обокрала их. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Кристина и Евгений путешествовали по Азии и остановились отеле Berjaya Hills Resort, расположенном в часе езды от Куала-Лумпура.

По данным Telegram-канала, пара просто открыла балкон, после чего в номер к ним заскочил примат. За один прыжок обезьяна очутилась на столе и начала рыскать в поисках трофеев.

Евгений собирался обратиться за помощью к персоналу отеля, но макака оказалась проворнее — она схватила пакет с протеином и скрылась тем же путем. Через пару минут у номера туристов появились ее многочисленные сородичи, но они не решились залезть внутрь.

Ранее агрессивная обезьяна укусила в шею 12-летнюю туристку во время экскурсии на Бали.
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+