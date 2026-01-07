Макака ограбила номер российских туристов в малайзийском отеле

SHOT: туристы из России сняли на видео макаку, ограбившую их номер в отеле

В Малайзии макака проникла в номер к туристам из России и обокрала их. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Кристина и Евгений путешествовали по Азии и остановились отеле Berjaya Hills Resort, расположенном в часе езды от Куала-Лумпура.

По данным Telegram-канала, пара просто открыла балкон, после чего в номер к ним заскочил примат. За один прыжок обезьяна очутилась на столе и начала рыскать в поисках трофеев.

Евгений собирался обратиться за помощью к персоналу отеля, но макака оказалась проворнее — она схватила пакет с протеином и скрылась тем же путем. Через пару минут у номера туристов появились ее многочисленные сородичи, но они не решились залезть внутрь.

Ранее агрессивная обезьяна укусила в шею 12-летнюю туристку во время экскурсии на Бали.