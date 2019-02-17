Провал в супермиксте: Россия не в десятке лучших

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Товарищеские матчи (клубы)
14:00
Ньюкасл Юнайтед ЦСКА
1:1
закончен
Испания / Примера
15:00
СельтаЛеванте
1:4
закончен
18:15
Райо ВальеканоАтлетико М
0:1
закончен
20:30
Реал СосьедадЛеганес
3:0
закончен
22:45
БарселонаВальядолид
1:0
закончен
Франция / Лига 1
19:00
МарсельАмьен
2:0
закончен
22:00
АнжеНицца
3:0
закончен
22:00
МонакоНант
1:0
закончен
Италия / Серия А
20:00
КальяриПарма
2:1
закончен
22:30
АталантаМилан
1:3
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
Шальке-04Фрайбург
0:0
закончен
17:30
ХоффенхаймГанновер-96
3:0
закончен
17:30
ШтутгартРБ Лейпциг
1:3
закончен
17:30
ВольфсбургМайнц
3:0
закончен
20:30
ГертаВердер
1:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралСалават Юлаев
3:2 (Б)
закончен
10:00
АмурКуньлунь Ред Стар
3:2 (ОТ)
закончен
14:00
БарысАвангард
1:2 (Б)
закончен
17:00
НефтехимикМеталлург Мг
0:4
закончен
17:00
СеверстальТрактор
4:2
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17:00
ТорпедоСибирь
5:3
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НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзДетройт Ред Уингз
6:5 (ОТ)
закончен
21:00
Питтсбург ПингвинзКалгари Флэймз
4:5
закончен
23:00
Колорадо ЭвеланшСент-Луис Блюз
0:3
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсЭдмонтон Ойлерз
5:2
закончен
03:00
Виннипег ДжетсОттава Сенаторз
3:4 (ОТ)
закончен
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингМонреаль Канадиенс
3:0
закончен
03:00
Аризона КойотсТоронто Мэйпл Лифс
2:0
закончен
04:00
Каролина ХаррикейнзДаллас Старз
3:0
закончен
04:30
Чикаго БлэкхоуксКоламбус Блю Джекетс
2:5
закончен
06:00
Сан-Хосе ШарксВанкувер Кэнакс
3:2
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсНэшвилл Предаторз
5:1
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзБостон Брюинз
2:4
закончен
Биатлон / Этап Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити
20:10
Женская гонка преследования, 10 км
1
Херрман (Германия)
28:03.4
закончен
00:05
Мужская гонка преследования, 12,5 км
1
Кентен Фийон-Майе (Франция)
30:55,8
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Бокс/ММА / Bellator 216
06:00
Виталий Минаков (Россия) — Чейк Конго (Франция)
закончен
Испания / Примера
14:00
Реал МадридЖирона
1:2
закончен
18:15
ВаленсияЭспаньол
0:0
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20:30
ВильярреалСевилья
2:0
перерыв
22:45
БетисАлавес
не начался
Италия / Серия А
14:30
СПАЛФиорентина
1:4
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17:00
УдинезеКьево
1:0
закончен
17:00
ДженоаЛацио
2:1
закончен
17:00
ЭмполиСассуоло
3:0
закончен
20:00
Интер МСампдория
0:0
2 тайм
22:30
НаполиТорино
не начался
Франция / Лига 1
17:00
БордоТулуза
2:1
закончен
17:00
КанСтрасбург
0:0
закончен
17:00
ЛилльМонпелье
0:0
закончен
19:00
РеймсРенн
2:0
закончен
23:00
Сент-ЭтьенПСЖ
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Айнтрахт ФБоруссия М
1:1
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20:00
БайерФортуна
2:0
2 тайм
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Динамо МнХК Сочи
1:3
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НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Рейнджерс
1:1
перерыв
23:00
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзБаффало Сэйбрз
не начался
02:00
Детройт Ред УингзФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Флорида ПантерзМонреаль Канадиенс
не начался
05:00
Анахайм ДаксВашингтон Кэпиталз
не начался
Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам, 10-й этап
11:45
Женская гонка классическим стилем, 10 км
1
Нисканен (Финляндия)
27.24,8
закончен
14:30
Мужская гонка классическим стилем, 15 км
1
Большунов (Россия)
34:48.4
закончен
Мини-футбол / Женский чемпионат Европы по мини-футболу
19:00
Россия - Украина
online
Биатлон / Кубок мира по биатлону, 8-й этап
20:10
Супермикст
1
Италия
35:27.9
2
Австрия
+22.9
3
Франция
+50.2
закончен
Италия / Серия А
22:30
РомаБолонья
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
НюрнбергБоруссия Д
не начался
Испания / Примера
23:00
УэскаАтлетик Б
не начался
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12:30
АдмиралБарыс
не начался
12:30
АмурКуньлунь Ред Стар
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17:00
АвтомобилистНефтехимик
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19:30
Динамо МТрактор
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19:30
Ак БарсМеталлург Мг
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19:30
СКАЛокомотив
не начался
19:30
ЦСКАВитязь
не начался
19:30
ЙокеритСпартак
не начался
20:30
Динамо РСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Калгари ФлэймзАризона Койотс
не начался
03:30
Коламбус Блю ДжекетсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксОттава Сенаторз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
не начался
06:00
Сан-Хосе ШарксБостон Брюинз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзВашингтон Кэпиталз
не начался
Провал в супермиксте: Россия не в десятке лучших

На восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити завершился супермикст

В Солт-Лейк-Сити проходит 8-й этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию супермикста. Победителем стала сборная Италии, в состав которой вошли Доротея Вирер и Лукас Хофер. На втором месте оказалась Австрия, бежали Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер. Французы Антонен Гигонна и Жулия Симон завершили гонку на третьем месте. Сергей Корастылев и Ульяна Кайшева стали 11-ми.
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21:00

На этом «Газета.Ru» заканчивает текстовую трансляцию. До новых встреч!

20:59

Увы, Россия не попала в десятку лучших, несмотря на отличную стрельбу, которые продемонстрировали спортсмены. Италия в супермиксте показала высший класс, не было равных итальянским биатлонистам.

20:54

Для Италии это первая победа в таком виде!

20:51

Тройка лидеров: Италия, Австрия, Франция.

20:49

Итог гонки для россиян: очень неплохую стрельбу продемонстрировали российские биатлонисты, но что творилось с ходом... Очень трудно бежали и Корастылев, и Кайшева.

20:47

Увы, не попадает Кайшева в десятку, уступает она японке десятое место. На 11-м месте сборная России.

20:46

Австрия — вторая с отставанием в 22 секунды. Французы — третьи, несмотря на отрыв в 50 секунд.

20:45

И финиширует Доротея Вирер с огромным отрывом от преследователей. Побеждает Италия в супермиксте!

20:44

1:43 — отставание Кайшевой. Хотя вновь закрывает она пять из пяти. Хорошая стрельба у россиян сегодня, но недостаточно для победы этого, увы.

20:43

Второй идет австрийка, но отставание 15 секунд. Италию не догнать. Француженка Симон отстает на 50 секунд, но идет третьей.

20:42

Вирер первая приходит на рубеж и стреляет прекрасно. Убегает итальянка вперед. Кажется, победитель гонки определен.

20:40

Регина Оя из Эстонии, которая могла претендовать на медали, ушла на штрафной круг. Кайшева — 14. Больше минуты двадцати отставание, несмотря на точную стрельбу.

20:40

Плотно идут Австрия и Италия, меньше секунды отставание. А вот у Франции, которая идет третьей, больше 30 секунд отставание.

20:36

А вот борьба за финиш очень горяча. Доротея Вирер из Италии и Лиза Тереза Хаузер из Австрии поспорят за первое место. На первое место выходит австрийка после первого рубежа.

20:35

1:18 — отставание России от лидера при передаче эстафеты. Увы, без шансов для России. Не догнать лидеров.

20:35

Больше минуты было отставание Корастылева при подходе к рубежу. Семь раз стрелял, попал всего пять.

20:33

Снова промахивается на рубеже итальянец Хофер, и это позволяет эстонцу вырваться вперед. А у Франции круг.

20:32

Россиянин — 12-й. В лидерах все еще Италия.

20:30

Мажет итальянец! Да и француз тоже. Но отставание больше 40 секунд, а Корастылев еще и мажет. Закрывает, правда, дополнительным патроном, но секунды потеряны.

20:28

Первой идет Италия. Франция и Эстония наступают итальянцам на пятки, но отрыв все равно большой.

20:27

Около 30 секунд отставание от лидера. Корастылев перенимает эстафету.

20:25

Второй огневой рубеж: пять из пяти у Кайшевой! Но итальянка убежала вперед, когда россиянка только начала стрелять. На девятом месте идет Россия.

20:23

Пока 12-й идет российская спортсменка. Тройка лидеров: Эстония, Украина, Италия.

20:21

Один промах у Кайшевой, закрывает она дополнительным патроном. Больше двадцати секунд отставание от лидера!

20:20

Потеряла несколько позиций Кайшева. Подходят спортсменки к первом рубежу.

20:18

А вот на первом месте пока Украина. Интересно.

20:18

Состоялась передача эстафеты, выходит на дистанцию Кайшева. Россия — пока седьмая.

20:17

Вторая стрельба: и вновь чисто закрывает второй рубеж Корастылев!

20:15

Корастылев пока пятый на второй круг. Лидирует Симон Эдер, россиянин ему 7,4 секунды уступает.

20:13

Чисто отстреливается на первом огневом рубеже российский спортсмен!

20:12

Корастылев держится в группе лидеров!

20:12

Главными претендентами являются Антонен Гигонна, Симон Эдер и Лукас Хофер. А всего на дистанции 22 команды.

20:10

Началась гонка! Первый этап бегут мужчины. Напомним, за Россию стартует Сергей Корастылев.

19:55

Россию в супермиксте представят Сергей Корастылев и Ульяна Кайшева.

19:50

Старт гонки запланирован на 20.10 мск.

19:45

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция супермикста на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.