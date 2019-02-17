Провал в супермиксте: Россия не в десятке лучших

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На этом «Газета.Ru» заканчивает текстовую трансляцию. До новых встреч!
Увы, Россия не попала в десятку лучших, несмотря на отличную стрельбу, которые продемонстрировали спортсмены. Италия в супермиксте показала высший класс, не было равных итальянским биатлонистам.
Для Италии это первая победа в таком виде!
Тройка лидеров: Италия, Австрия, Франция.
Итог гонки для россиян: очень неплохую стрельбу продемонстрировали российские биатлонисты, но что творилось с ходом... Очень трудно бежали и Корастылев, и Кайшева.
Увы, не попадает Кайшева в десятку, уступает она японке десятое место. На 11-м месте сборная России.
Австрия — вторая с отставанием в 22 секунды. Французы — третьи, несмотря на отрыв в 50 секунд.
И финиширует Доротея Вирер с огромным отрывом от преследователей. Побеждает Италия в супермиксте!
1:43 — отставание Кайшевой. Хотя вновь закрывает она пять из пяти. Хорошая стрельба у россиян сегодня, но недостаточно для победы этого, увы.
Второй идет австрийка, но отставание 15 секунд. Италию не догнать. Француженка Симон отстает на 50 секунд, но идет третьей.
Вирер первая приходит на рубеж и стреляет прекрасно. Убегает итальянка вперед. Кажется, победитель гонки определен.
Регина Оя из Эстонии, которая могла претендовать на медали, ушла на штрафной круг. Кайшева — 14. Больше минуты двадцати отставание, несмотря на точную стрельбу.
Плотно идут Австрия и Италия, меньше секунды отставание. А вот у Франции, которая идет третьей, больше 30 секунд отставание.
А вот борьба за финиш очень горяча. Доротея Вирер из Италии и Лиза Тереза Хаузер из Австрии поспорят за первое место. На первое место выходит австрийка после первого рубежа.
1:18 — отставание России от лидера при передаче эстафеты. Увы, без шансов для России. Не догнать лидеров.
Больше минуты было отставание Корастылева при подходе к рубежу. Семь раз стрелял, попал всего пять.
Снова промахивается на рубеже итальянец Хофер, и это позволяет эстонцу вырваться вперед. А у Франции круг.
Россиянин — 12-й. В лидерах все еще Италия.
Мажет итальянец! Да и француз тоже. Но отставание больше 40 секунд, а Корастылев еще и мажет. Закрывает, правда, дополнительным патроном, но секунды потеряны.
Первой идет Италия. Франция и Эстония наступают итальянцам на пятки, но отрыв все равно большой.
Около 30 секунд отставание от лидера. Корастылев перенимает эстафету.
Второй огневой рубеж: пять из пяти у Кайшевой! Но итальянка убежала вперед, когда россиянка только начала стрелять. На девятом месте идет Россия.
Пока 12-й идет российская спортсменка. Тройка лидеров: Эстония, Украина, Италия.
Один промах у Кайшевой, закрывает она дополнительным патроном. Больше двадцати секунд отставание от лидера!
Потеряла несколько позиций Кайшева. Подходят спортсменки к первом рубежу.
А вот на первом месте пока Украина. Интересно.
Состоялась передача эстафеты, выходит на дистанцию Кайшева. Россия — пока седьмая.
Вторая стрельба: и вновь чисто закрывает второй рубеж Корастылев!
Корастылев пока пятый на второй круг. Лидирует Симон Эдер, россиянин ему 7,4 секунды уступает.
Чисто отстреливается на первом огневом рубеже российский спортсмен!
Корастылев держится в группе лидеров!
Главными претендентами являются Антонен Гигонна, Симон Эдер и Лукас Хофер. А всего на дистанции 22 команды.
Началась гонка! Первый этап бегут мужчины. Напомним, за Россию стартует Сергей Корастылев.
Россию в супермиксте представят Сергей Корастылев и Ульяна Кайшева.
Старт гонки запланирован на 20.10 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция супермикста на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.