«Губит таланты»: хореограф Медведевой о Тутберидзе

Хореограф группы канадского тренера по фигурному катанию Брайана Орсера и российской фигуристки Евгении Медведевой Сандра Безич выступила с резкой критикой в адрес отечественной специалистки Этери Тутберидзе, поставив под сомнение методы ее работы. По мнению постановщицы номеров из Канады, Тутберидзе не может грамотно распорядиться талантами и работоспособностью юных спортсменок и не уделяет должного внимания технической подготовке своих воспитанников. Безич также заявила, что российская специалистка относится к ученицам как «к одноразовым девочкам».

«В определенном возрасте ученицы Тутберидзе начинают с трудом кататься на коньках. И это так грустно, потому что они все прекрасные, талантливые девочки, к которым относятся как к одноразовым.

Но это маленькие жизни и прекрасные таланты, которые отдают свои сердце и душу спорту. Почему бы не дать им нормальные основы, полноценную карьеру и счастливое будущее?» — сказала Безич в передаче This and That.

В частности канадский хореограф упомянула олимпийскую чемпионку Пхенчхана Алину Загитову, которая в текущем сезоне не смогла завоевать золотые медали в финале Гран-при, чемпионате России и европейском первенстве. Как утверждает Безич, спад 16-летней фигуристки стал следствием «ошибок» в работе тренерского штаба Тутберидзе.

«Загитовой тяжело, она выросла. Ей уже 16. У каждого бывают неудачные прокаты, но у Алины в глазах не видно комфорта. Тут мы возвращаемся к вопросу о фундаментальной технике. В таком случае, когда тебе сложно, то у тебя есть возможность положиться на эту технику», — продолжила канадка.

Также хореограф привела в пример испанского фигуриста и подопечного Брайна Орсера Хавьера Фернандеса, а также Кейтлин Осмонд из Канады, которая занимается у Рави Валии. Как отметила Безич, оба спортсмена в своей карьере после успешных результатов находились в состоянии спада, но затем сумели вернуться на высокий уровень.

«Посмотрите на Хавьера Фернандеса — он не делал четверные прыжки шесть месяцев, а потом взял и сделал их, потому что техника у него заложена. Это очень важно. Кейтлин Осмонд — идеальный пример того, у кого есть фундамент в виде техники. Она смогла преодолеть травмы и вызовы. Она смогла пройти через все это и вновь стать чемпионкой, поскольку у нее есть отлично поставленная техника», — заключила Безич.

Интересно, что негативно о работе Тутберидзе высказываются не впервые. Ранее канадский тренер Даг Хау, который также является хорошим приятелем Орсера, обвинил отечественную специалистку в психологическом давлении на своих учеников, среди которых выделил конкретно Медведеву.

«Тутберидзе после Олимпиады сказала ей, что она уже ничего больше не добьется. И ее карьере — конец. Мне об этом рассказал лично Орсер», — цитирует специалиста канал в YouTube TheSkatingLesson.

Также Хау, рассказав о деталях расставания Медведевой с Тутберидзе в мае 2018 года, отметил, что в группе у Орсера российская фигуристка стала чувствовать себя комфортнее.

Под руководством Этери Тутберидзе Евгения Медведева занималась на протяжении 11 лет, в течение которых стала двукратной чемпионкой мира и Европы, а также завоевала две серебряные медали на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. В мае прошлого года 19-летняя фигуристка приняла решение завершить сотрудничество с отечественным тренером и уехала в Канаду в Брайану Орсера. В текущем сезоне Медведева завоевала серебро на турнире серии «Челленджер» Autumn Classic International, выиграла бронзу на этапе Гран-при в Канаде и заняла четвертое место на французском этапе, не сумев пробиться в финал. На чемпионате России россиянка расположилась на итоговой седьмой позиции и не отобралась в национальную сборную для участия в первенстве Европы.

Интересно, что за Тутберидзе заступился сам Орсер, который по итогам турнира в Саранске восхитился работой российской специалистки.

«Хочу сказать, что восхищаюсь Тутберидзе и тем, что она сделала с этими молодыми девчонками. Я даюсь диву, как она с ними работает. Эти результаты точно не случайность. Это все, что я могу сказать. Хотя все, что я говорю, потом переворачивают так, что ситуация становится против меня», — цитирует Орсера «Чемпионат».

С похожим мнением выступил и серебряный призер Олимпиады-1988 Олег Овсянников, который заявил, что о методах работы Тутберидзе могут знать только ее тренерский штаб и ученики, а также подчеркнул, что не стоит сомневаться в профессионализме российского тренера, чьи воспитанники регулярно добиваются высоких результатов на крупных международных соревнованиях.

«У Этери Георгиевны хорошая команда, ее ученики добиваются высоких результатов. Одна фигуристка выигрывает, вторая проигрывает, и это нормально. У нее в группе высокая конкуренция, так и должно быть. Это показатель прогресса. Никто не знает особенностей внутренней кухни Этери Георгиевны. Тем более Безич.

На чем она основывается, делая такие выводы? Со слов Жени Медведевой? Не думаю, хотя не исключаю, что Евгения могла что-то и рассказать, иначе откуда хореограф из-за океана может знать, что происходит в группе Тутберидзе. Насколько такие высказывания этичны? В наше время какие только выражения не встречаются, поэтому не нужно обращать на это внимание. Важно только то, как выступят российские фигуристы на предстоящих соревнованиях: Кубок России, чемпионат мира, Универсиада. А такие высказывания — это бред», — сказал Овсянников в интервью «Газете.Ru».

На данный момент в группе Этери Тутберидзе занимаются олимпийская чемпионка и победительница чемпионата Европы-2018 Алина Загитова, а также Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная, взявшие на троих шесть золотых медалей с этапов юниорского Гран-при.

