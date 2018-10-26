Забыть Тутберидзе: Медведева и компания покоряют Канаду

Курсы валют$ 65.66 (+0.045) 74.89 (+0.363)
Пенсионный советник
Москва: +1°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Кубок России
19:00
РубинДинамо
1:0
закончен
Лига Европы
19:55
Цюрих Байер
3:2
закончен
19:55
АЕК Ларнака Лудогорец
1:1
закончен
19:55
Ред Булл Зальцбург Русенборг
3:0
закончен
19:55
РБ Лейпциг Селтик
2:0
закончен
19:55
Зенит Бордо
2:1
закончен
19:55
Копенгаген Славия П
0:1
закончен
19:55
Андерлехт Фенербахче
2:2
закончен
19:55
Спартак Тр Динамо З
1:2
закончен
19:55
Карабах Ворскла
0:1
закончен
19:55
Спортинг Арсенал
0:1
закончен
19:55
Милан Бетис
1:2
закончен
19:55
Дюделанж Олимпиакос
0:2
закончен
22:00
Рейнджерс Спартак М
0:0
закончен
22:00
Вильярреал Рапид В
5:0
закончен
22:00
Стандард Краснодар
2:1
закончен
22:00
Севилья Акхисар Беледиеспор
6:0
закончен
22:00
Айнтрахт Ф Аполлон Л
2:0
закончен
22:00
Марсель Лацио
1:3
закончен
22:00
Яблонец Астана
1:1
закончен
22:00
Ренн Динамо К
1:2
закончен
22:00
Сарпсборг 08 Мальмё
1:1
закончен
22:00
Бешикташ Генк
2:4
закончен
22:00
Челси БАТЭ
3:1
закончен
22:00
ПАОК Види
0:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистМеталлург Мг
5:3
закончен
19:30
ЛокомотивТрактор
1:0 (ОТ)
закончен
19:30
ХК СочиДинамо М
1:5
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Джерси ДэвилзНэшвилл Предаторз
3:4 (ОТ)
закончен
02:00
Баффало СэйбрзМонреаль Канадиенс
4:3
закончен
02:00
Бостон БрюинзФиладельфия Флайерз
3:0
закончен
03:00
Миннесота УайлдЛос-Анджелес Кингз
4:1
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзКоламбус Блю Джекетс
4:7
закончен
03:30
Даллас СтарзАнахайм Дакс
5:2
закончен
03:30
Чикаго БлэкхоуксНью-Йорк Рейнджерс
4:1
закончен
04:00
Эдмонтон ОйлерзВашингтон Кэпиталз
4:1
закончен
04:00
Калгари ФлэймзПиттсбург Пингвинз
1:9
закончен
05:00
Аризона КойотсВанкувер Кэнакс
4:1
закончен
Евролига
20:30
Анадолу Эфес Фенербахче
89:83
закончен
21:00
Бавария Баскония
77:71
закончен
21:45
Олимпия Милан Химки
81:80
закончен
22:00
Олимпиакос Маккаби Т-А
88:80
закончен
22:00
Реал Мадрид Будучность
89:55
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикПортленд Трэйл Блэйзерс
114:128
закончен
02:00
Детройт ПистонсКливленд Кавальерс
110:103
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерБостон Селтикс
95:101
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсДенвер Наггетс
121:114
закончен
Германия / Бундеслига
21:30
ФрайбургБоруссия М
1:1
2 тайм
Франция / Лига 1
21:45
НимСент-Этьен
0:1
перерыв
Испания / Примера
22:00
ВальядолидЭспаньол
0:1
1 тайм
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурАк Барс
2:4
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарТорпедо
1:2 (Б)
закончен
16:30
БарысВитязь
3:1
закончен
18:30
ЙокеритСпартак
4:3 (ОТ)
закончен
19:30
Динамо РСКА
1:2
закончен
19:30
СлованЦСКА
0:9
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
01:00
Вегас Голден НайтсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:30
Каролина ХаррикейнзСан-Хосе Шаркс
не начался
02:30
Детройт Ред УингзВиннипег Джетс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшОттава Сенаторз
не начался
Евролига
20:15
Дарушшафака Барселона
online
21:00
Панатинаикос Жальгирис
53:58
4 четверть
22:30
Гран Канария ЦСКА
10:4
1 четверть
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Шарлотт ХорнетсЧикаго Буллз
не начался
02:30
Торонто РэпторсДаллас Маверикс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансБруклин Нетс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзМилуоки Бакс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:00
Сакраменто КингзВашингтон Уизардс
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
УралУфа
не начался
16:30
АрсеналОренбург
не начался
19:00
РостовАнжи
не начался
Испания / Примера
14:00
ЖиронаРайо Вальекано
не начался
17:15
Атлетик БВаленсия
не начался
19:30
СельтаЭйбар
не начался
19:30
ЛевантеЛеганес
не начался
21:45
Атлетико МРеал Сосьедад
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
ДеснаМариуполь
не начался
17:00
ЗаряАлександрия
не начался
17:00
Арсенал КШахтёр Д
не начался
Италия / Серия А
16:00
АталантаПарма
не начался
19:00
ЭмполиЮвентус
не начался
21:30
ТориноФиорентина
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
Боруссия ДГерта
не начался
16:30
ФортунаВольфсбург
не начался
16:30
МайнцБавария
не начался
16:30
Ганновер-96Аугсбург
не начался
19:30
ХоффенхаймШтутгарт
не начался
Англия / Премьер-лига
17:00
Брайтон энд Хоув АльбионВулверхэмптон
не начался
17:00
ФулхэмБорнмут
не начался
17:00
ЛиверпульКардифф Сити
не начался
17:00
СаутгемптонНьюкасл Юнайтед
не начался
17:00
УотфордХаддерсфилд Таун
не начался
19:30
Лестер СитиВест Хэм Юнайтед
не начался
Франция / Лига 1
18:00
АнжеЛион
не начался
21:00
АмьенНант
не начался
21:00
ГенгамСтрасбург
не начался
21:00
ЛилльКан
не начался
21:00
МонакоДижон
не начался
21:00
ТулузаМонпелье
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
Металлург МгДинамо М
не начался
17:30
НефтехимикТрактор
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
19:00
Нью-Джерси ДэвилзФлорида Пантерз
не начался
20:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Айлендерс
не начался
22:00
Нэшвилл ПредаторзЭдмонтон Ойлерз
не начался
23:00
Калгари ФлэймзВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Бостон БрюинзМонреаль Канадиенс
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
не начался
02:00
Коламбус Блю ДжекетсБаффало Сэйбрз
не начался
04:00
Аризона КойотсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
04:00
Миннесота УайлдКолорадо Эвеланш
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзЧикаго Блэкхоукс
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксПиттсбург Пингвинз
не начался
Единая лига ВТБ
15:00
ВЭФ Зенит
не начался
17:00
Калев Автодор
не начался
17:00
Нижний Новгород Локомотив-Кубань
не начался
17:30
Цмоки-Минск Енисей
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Орлеан ПеликансЮта Джаз
не начался
02:00
Детройт ПистонсБостон Селтикс
не начался
02:30
Филадельфия СиксерсШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Кливленд КавальерсИндиана Пэйсерс
не начался
02:30
Атланта ХоуксЧикаго Буллз
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизФиникс Санз
не начался
04:00
Майами ХитПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
04:30
Милуоки БаксОрландо Мэджик
не начался
Забыть Тутберидзе: Медведева и компания покоряют Канаду

Медведева и Туктамышева выступят на Skate Canada

Евгения Медведева во время выступления на шоу фигуристов «Праздник олимпийцев. Чемпионы... РИА Новости
Евгения Медведева во время выступления на шоу фигуристов «Праздник олимпийцев. Чемпионы — Москве».
Видео по теме
Российские фигуристки-одиночницы Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и Дарья Паненкова примут участие в втором этапе Гран-при Skate Canada. «Газета.Ru» разбирается, кто из россиянок сможет претендовать на золото турнира.

В ночь с 26 на 27 октября по московскому времени в канадском Лавале в рамках второго этапа Гран-при по фигурному катанию Skate Canada стартует женский турнир. От России на лед выйдут бывшие ученицы Этери Тутберидзе Евгения Медведева и Дарья Паненкова, а также Елизавета Туктамышева.

Реклама

Начало соревнований запланировано на 03:45 по Москве. В первой разминке выступит Паненкова, Медведева и Туктамышева — во второй.

Первая разминка:
1. Дарья Паненкова (Россия);
2. Алисия Пино (Канада);
3. Старр Эндрюс (США);
4. Элейн Шартран (Канада);
5. Юра Мацуда (Япония).

Вторая разминка:
6. Мако Ямашита (Япония);
7. Мэрайя Белл (США);
8. Елизавета Туктамышева (Россия);
9. Элизабет Турсынбаева (Казахстан);
10. Евгения Медведева (Россия);
11. Вакаба Хигучи (Япония).

Для одной из самых популярных одиночниц в России Евгении Медведевой турнир в Канаде станет вторым соревнований под руководством нового тренера Брайана Орсера.

Напомним, что в сентябре Евгения заняла второе место на Autumn Classic International, уступив только Брэди Теннелл.

В катании 18-летней Медведевой наблюдается существенный прогресс в сравнении с прошлым сезоном. Под руководством Орсера обладательница серебряной медали Олимпиады в Пхенчхане усложнила программу, усилив ее каскадом «двойной аксель — тройной риттбергер». Не новость, что именно из-за недостаточно сложной технически программы Евгения уступила своей визави Алине Загитовой на Олимпиаде. Новые компоненты и исправление старых ошибок позволят Евгении сделать существенный скачок в своем развитии, за чем можно будет понаблюдать уже в этом сезоне.

На Skate Canada Медведевой, где Алины Загитовой не будет, вполне по силам побороться за золото.

В Канаде, где она живет и тренируется уже почти пять месяцев, россиянка прижилась достаточно хорошо. Она не испытывает проблем с адаптацией и, как сама призналась, львиную долю времени посвящает только тренировкам. А каток в Торонто уже и вовсе называет своим домом. Брайан Орсер, воспитавший олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю, доволен сотрудничеством с россиянкой.

«Женя — перфекционистка, она очень конкурентоспособна. Она открыта всему новому. В этом сезоне нам нужно будет концентрироваться на разных вещах»,

— рассказал специалист в интервью Asahi TV.

15-летняя Паненкова, как и Медведева покинувшая группу Тутберидзе по окончании минувшего сезона, теперь тренируется под руководством Анны Царевой. Пока что она – главная загадка для российских болельщиков на Skate Canada. Понятно, что у Паненковой будут совершенно иные программы в отличие от тех, которые она катала под руководством Тутберидзе. Сразу после перехода к Царевой Дарья заявила, что не рассматривала варианты оставлять программы от своего бывшего наставника. Так, собственно, и произошло.

На контрольных прокатах сборной России она выступила в короткой программе под песню Skyfall певицы Адель, что было предложением Царевой, а в произвольной — под You're not from here Лары Фабиан – это было ее мечтой.

Дарья действительно кардинально поменяла свою спортивную жизнь: сменила тренера, переехала со старого катка на новый, начала ставить другие программы.

На прокатах сборной России юная спортсменка смотрелась уверенно, исполняла достаточно сложные компоненты. Но ясности относительно ее перспектив на Skate Canada нет. Для российских болельщиков будет счастьем, если Паненкова окажется некой «темной лошадкой», способной затмить и Медведеву, и Елизавету Туктамышеву.

Что касается Туктамышевой, то ее старт сезона можно описать только одним словом — восхождение. Императрица действительно вернулась. В ее активе на старте сезона уже две золотые медали в турнирах серии «Б» — в Финляндии и Италии. Она также имеет лучший результат сезона среди всех участниц Skate Canada.

В своих выступлениях 21-летняя россиянка вновь вернулась к исполнению одного из самых сложных прыжков — тройного акселя.

Этот элемент, как она сама признавалась, не получался у нее очень долго. По словам Туктамышевой, она потеряла ощущение тройного акселя, не могла воспроизвести его даже в мыслях. Когда к Елизавете вновь вернулось это чувство, она была по-настоящему счастлива. Еще на контрольных прокатах ее выступление на фоне не слишком удачных прокатов Медведевой и Загитовой казалось самым зрелым и уверенным.

На соревнованиях в Финляндии и Италии Елизевета подтвердила свое твердое намерение бороться за победу. Такое оружие, как тройной аксель, может оказать Туктамышевой большую услугу. На Skate Canada Елизавета справедливо считается одной из главных претенденток на победу.

Всего на Skate Canada от России выступят один представитель мужского одиночного катания, три девушки, два танцевальных дуэта и одна спортивная пара:

Мужчины: Александр Самарин.
Женщины: Евгения Медведева, Дарья Паненкова, Елизавета Туктамышева.
Спортивные пары: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.
Танцевальные пары: Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин.

Соревнования продлятся с 26 по 28 октября.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».