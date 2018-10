Забыть Тутберидзе: Медведева и компания покоряют Канаду

В ночь с 26 на 27 октября по московскому времени в канадском Лавале в рамках второго этапа Гран-при по фигурному катанию Skate Canada стартует женский турнир. От России на лед выйдут бывшие ученицы Этери Тутберидзе Евгения Медведева и Дарья Паненкова, а также Елизавета Туктамышева.

Начало соревнований запланировано на 03:45 по Москве. В первой разминке выступит Паненкова, Медведева и Туктамышева — во второй.

Первая разминка:

1. Дарья Паненкова (Россия);

2. Алисия Пино (Канада);

3. Старр Эндрюс (США);

4. Элейн Шартран (Канада);

5. Юра Мацуда (Япония).

Вторая разминка:

6. Мако Ямашита (Япония);

7. Мэрайя Белл (США);

8. Елизавета Туктамышева (Россия);

9. Элизабет Турсынбаева (Казахстан);

10. Евгения Медведева (Россия);

11. Вакаба Хигучи (Япония).

Для одной из самых популярных одиночниц в России Евгении Медведевой турнир в Канаде станет вторым соревнований под руководством нового тренера Брайана Орсера.

Напомним, что в сентябре Евгения заняла второе место на Autumn Classic International, уступив только Брэди Теннелл.

В катании 18-летней Медведевой наблюдается существенный прогресс в сравнении с прошлым сезоном. Под руководством Орсера обладательница серебряной медали Олимпиады в Пхенчхане усложнила программу, усилив ее каскадом «двойной аксель — тройной риттбергер». Не новость, что именно из-за недостаточно сложной технически программы Евгения уступила своей визави Алине Загитовой на Олимпиаде. Новые компоненты и исправление старых ошибок позволят Евгении сделать существенный скачок в своем развитии, за чем можно будет понаблюдать уже в этом сезоне.

На Skate Canada Медведевой, где Алины Загитовой не будет, вполне по силам побороться за золото.

В Канаде, где она живет и тренируется уже почти пять месяцев, россиянка прижилась достаточно хорошо. Она не испытывает проблем с адаптацией и, как сама призналась, львиную долю времени посвящает только тренировкам. А каток в Торонто уже и вовсе называет своим домом. Брайан Орсер, воспитавший олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю, доволен сотрудничеством с россиянкой.

«Женя — перфекционистка, она очень конкурентоспособна. Она открыта всему новому. В этом сезоне нам нужно будет концентрироваться на разных вещах»,

— рассказал специалист в интервью Asahi TV.

15-летняя Паненкова, как и Медведева покинувшая группу Тутберидзе по окончании минувшего сезона, теперь тренируется под руководством Анны Царевой. Пока что она – главная загадка для российских болельщиков на Skate Canada. Понятно, что у Паненковой будут совершенно иные программы в отличие от тех, которые она катала под руководством Тутберидзе. Сразу после перехода к Царевой Дарья заявила, что не рассматривала варианты оставлять программы от своего бывшего наставника. Так, собственно, и произошло.

На контрольных прокатах сборной России она выступила в короткой программе под песню Skyfall певицы Адель, что было предложением Царевой, а в произвольной — под You're not from here Лары Фабиан – это было ее мечтой.

Дарья действительно кардинально поменяла свою спортивную жизнь: сменила тренера, переехала со старого катка на новый, начала ставить другие программы.

На прокатах сборной России юная спортсменка смотрелась уверенно, исполняла достаточно сложные компоненты. Но ясности относительно ее перспектив на Skate Canada нет. Для российских болельщиков будет счастьем, если Паненкова окажется некой «темной лошадкой», способной затмить и Медведеву, и Елизавету Туктамышеву.

Что касается Туктамышевой, то ее старт сезона можно описать только одним словом — восхождение. Императрица действительно вернулась. В ее активе на старте сезона уже две золотые медали в турнирах серии «Б» — в Финляндии и Италии. Она также имеет лучший результат сезона среди всех участниц Skate Canada.

В своих выступлениях 21-летняя россиянка вновь вернулась к исполнению одного из самых сложных прыжков — тройного акселя.

Этот элемент, как она сама признавалась, не получался у нее очень долго. По словам Туктамышевой, она потеряла ощущение тройного акселя, не могла воспроизвести его даже в мыслях. Когда к Елизавете вновь вернулось это чувство, она была по-настоящему счастлива. Еще на контрольных прокатах ее выступление на фоне не слишком удачных прокатов Медведевой и Загитовой казалось самым зрелым и уверенным.

На соревнованиях в Финляндии и Италии Елизевета подтвердила свое твердое намерение бороться за победу. Такое оружие, как тройной аксель, может оказать Туктамышевой большую услугу. На Skate Canada Елизавета справедливо считается одной из главных претенденток на победу.

Всего на Skate Canada от России выступят один представитель мужского одиночного катания, три девушки, два танцевальных дуэта и одна спортивная пара:

Мужчины: Александр Самарин.

Женщины: Евгения Медведева, Дарья Паненкова, Елизавета Туктамышева.

Спортивные пары: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.

Танцевальные пары: Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин.

Соревнования продлятся с 26 по 28 октября.

