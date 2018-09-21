Три биткойна или смерть: цена за критику России

Ярый противник допинга из Швеции 18 сентября призвал других спортсменов высказаться по поводу возможного восстановления РУСАДА в правах, однако желаемой реакции от коллег не дождался.

В ответ на электронный адрес Самуэльссона поступили анонимные письма, в которых говорится о неких «русских, отправивших киллеров, чтобы убить его».

Скриншот сообщения в адрес спортсмена в своем аккаунте в твиттере опубликовал норвежский журналист Ханс Хенрик Локен.

«Русские послали людей убить вас», — говорится в письме от 18 сентября.

Her er drapstrusselen mot OL-vinnar Sebastian Samuelsson. Sebbe er ei viktig utшvarstemme som no blir pressa til е tie. Honnшr til skiskytingas engasjerte svenske for е kjempe ein tшff kamp pе sida av jobben som utшvar. #nrksport #svtsport @biathlonworld @SebbeSamuelsson pic.twitter.com/r8F9hGOQD0 — Hans Henrik Lшken (@hansloken) 20 сентября 2018 г.

Судя по всему, 21-летний швед проигнорировал угрозу, из-за чего получил еще одно таинственное послание схожего содержания.

«Я писал вам вчера, и это серьезное дело для русских. Если вы ничего с этим не сделаете, то это ваше решение», — гласит текст.

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Запись репортера Самуэльссон ретвитнул, таким образом подтвердив ее правдоподобность.

В письме с угрозами от шведа требуют заплатить три биткойна (около 1,5 миллиона рублей) в течение 24 часов, иначе за ним якобы придет «отряд смерти из России».

Угрозы не подействовали на биатлониста, однако заставили его на всякий случай обратиться в полицию.

«Само собой, это неприятно. Я надеюсь, что никакой опасности нет, да, думаю, ее и нет, но я заявлю в полицию, когда вернусь домой в Швецию», — сказал он в интервью газете Dagens Nyheter.

Перед заседанием по вопросу статуса РУСАДА вице-председатель WADA Линда Хеллеланн поблагодарила шведа за «четкую позицию и правильные ценности», а сам спортсмен выразил уважение канадке Бекки Скотт, ушедшей в отставку из комитета по соответствию WADA из-за рекомендации восстановить РУСАДА в правах.

Напомним, что из-за своей активной антироссийской позиции швед даже не поехал на этап Кубка мира по биатлону сезона-2017/18, который проходил в Тюмени. Тогда он написал, что в России не функционирует антидопинговая организация.

«Я решил бойкотировать финал Кубка мира в России. Страны, в которых не функционируют антидопинговые организации, не должны принимать международные соревнования. Помимо этого, я опасаюсь за свою безопасность и за свои допинг-пробы, которые останутся в России», — заявил Самуэльссон 6 марта 2018 года.

Первые угрозы убийства, по словам олимпийского чемпиона, начали поступать ему как раз после призыва к бойкоту Кубка мира.

«Мне пишут, что я плохой человек, что застрелили бы меня, что ждут меня в России. Я бы не сказал, что боюсь. Но не представляю, как Международный союз биатлонистов (IBU) и другая организация в России смогут гарантировать мне мою безопасность, если бы я приехал», — приводит слова Самуэльссона Svt.se.

Поддержку швед нашел в лице своей соотечественницы Анны Эберг. Однако обладательница медали золотого отлива Олимпиады в Пхенчхане не стала пропускать турнир в Тюмени, аргументируя это тем, что «шведская федерация считает поездку безопасной».

Неудавшийся бойкот Самуэльссон объяснил просто — «их заставили».

«Все дело в деньгах, местах на Кубке мира и в федерациях, которые хотят поехать в Россию. IBU ловко заставляет биатлонистов ехать в Россию», — рассказывал он в интервью NRK.

Любопытно, что никаких доказательств и достоверных фактов причастности русских к угрозам в адрес Самуэльссона перед Кубком мира и после восстановления РУСАДА так и не последовало. Расследования по факту писем сомнительного содержания не проводилось, а реальной угрозы жизни спортсмена, к счастью, не было.

«Отряд смерти из России» на данный момент кажется неудачной «толстой» шуткой, с чем соглашаются и пользователи Интернета, оставляющие под записью с угрозами множественные смеющиеся эмодзи и комментарии.

15 сентября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации вернуть членство российскому агентству, а 20 сентября РУСАДА было восстановлено в своих правах большинством голосов.

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