Три биткойна или смерть: цена за критику России

Her er drapstrusselen mot OL-vinnar Sebastian Samuelsson. Sebbe er ei viktig utшvarstemme som no blir pressa til е tie. Honnшr til skiskytingas engasjerte svenske for е kjempe ein tшff kamp pе sida av jobben som utшvar. #nrksport #svtsport @biathlonworld @SebbeSamuelsson pic.twitter.com/r8F9hGOQD0