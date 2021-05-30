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В Бразилии прошли массовые протесты. Люди требуют вакцину

В субботу, 29 мая, во всех штатах Бразилии прошли массовые митинги. Недовольные политикой президента Жаира Болсонару граждане призвали к закупке вакцин против коронавируса, возвращению программы социальной поддержки в период пандемии и соблюдению прав на образование и здравоохранение.

В целом демонстрации прошли мирно. Однако в городе Ресифи полиция применила против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.

По данным университета Джона Хопкинса, в Бразилии выявлено почти 16,5 млн случаев заражения коронавирусом, страна занимает по этому показателю третье место в мире после США и Индии. За время пандемии в Бразилии от COVID-19 скончались 461 тыс. человек.

Президент Жаир Болсонару долгое время отрицал опасность коронавируса, считая ее преувеличенной. «Я выжил после атаки на меня с ножом, и какая-то там простуда меня не возьмет», — говорил он. По мнению главы государства, рекомендации ВОЗ о необходимости введения жестких ограничительных мер являются «пустой болтовней». Случаи смертей от COVID-19 он назвал «частью нормальной жизни». Сам же политик продолжал встречи со своими сторонниками, не нося при этом маску и не соблюдая социальную дистанцию. В июле прошлого года Болсонару заразился коронавирусом.

Рейтинги президента сейчас находятся на исторически низких отметках. Согласно опросу исследовательской компании PoderData, опубликованному 27 мая, за отставку Жаира Болсонару выступают 57% бразильцев.

Как прошли протесты в Бразилии — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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Митинг в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 29 мая 2021 года Митинг в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 29 мая 2021 года
Митинг в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 29 мая 2021 года Митинг в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 29 мая 2021 года
Во время акции протеста в городе Ресифи, Бразилия, 29 мая 2021 года Во время акции протеста в городе Ресифи, Бразилия, 29 мая 2021 года
Массовые протесты в Сан-Паулу, Бразилия, 29 мая 2021 года Массовые протесты в Сан-Паулу, Бразилия, 29 мая 2021 года
Во время акции протеста в городе Ресифи, Бразилия, 29 мая 2021 года Во время акции протеста в городе Ресифи, Бразилия, 29 мая 2021 года
Митинг в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 29 мая 2021 года Митинг в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 29 мая 2021 года
Массовые протесты в Сан-Паулу, Бразилия, 29 мая 2021 года Массовые протесты в Сан-Паулу, Бразилия, 29 мая 2021 года
Массовые протесты в Сан-Паулу, Бразилия, 29 мая 2021 года Массовые протесты в Сан-Паулу, Бразилия, 29 мая 2021 года
Массовые протесты в Сан-Паулу, Бразилия, 29 мая 2021 года Массовые протесты в Сан-Паулу, Бразилия, 29 мая 2021 года
Митинг в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 29 мая 2021 года Митинг в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 29 мая 2021 года
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Во время акции протеста в городе Ресифи, Бразилия, 29 мая 2021 года
Митинг в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 29 мая 2021 года
Массовые протесты в Сан-Паулу, Бразилия, 29 мая 2021 года
Массовые протесты в Сан-Паулу, Бразилия, 29 мая 2021 года
Массовые протесты в Сан-Паулу, Бразилия, 29 мая 2021 года
Митинг в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 29 мая 2021 года
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