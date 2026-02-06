Рубио рассказал, как США собираются вести переговоры по новому договору о ракетах

Рубио анонсировал переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Вашингтон будет вести переговоры по новому договору о сокращении наступательных вооружений «с позиции силы». Об этом заявил на странице в соцсети X госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы установим высокие стандарты для всех потенциальных ядерных партнеров. И мы всегда будем вести переговоры с позиции силы», — написал он.

5 февраля 2026 года истек срок действия СНВ-III, последнего договора между Россией и США, который ограничивал их ядерные арсеналы. Москва уже заявила, что готова к «решительным военно-техническим контрмерам» и будет выстраивать свою линию на основе анализа военной политики Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп сам определит путь в вопросе контроля над стратегическим наступательным вооружением, пишет Bloomberg. Тем временем ООН назвала риск применения ядерного оружия «самым высоким» за последние десятилетия.

2 февраля газета The Financial Times написала, что Трамп хочет сохранить паритет по количеству ядерного оружия с Россией и намерен включить в переговоры Китай.

Ранее Китай призвал США возобновить диалог с Россией по стратегической стабильности.