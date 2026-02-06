Размер шрифта
Российского чиновника оштрафовали за драку на собрании

В Чувашии чиновника оштрафовали за драку на собрании

В Чувашии 52-летнего местного чиновника из-за драки во время собрания оштрафовали на 25 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в марте прошлого года в здании Шемуршинской районной станции по борьбе с болезнями животных. Глава Шемуршинского муниципального округа Сергей Галкин во время собрания устроил скандал с 70-летним охотоведом из-за возникших между ними неприязненных отношений. В ходе ссоры окружной глава нанес оппоненту побои.

Потерпевшему оказались причинены телесные повреждения, нанесшие легкий вред его здоровью. Суд признал Галкина виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Также был удовлетворен гражданский иск пострадавшей стороны. Кроме того, теперь окружной глава обязан будет выплатить пострадавшему охотоведу 50 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее в Дагестане уволился чиновник, чей сын устроил пьяный дебош в алкомаркете.
 
