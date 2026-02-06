Размер шрифта
МИД Азербайджана вызвал посла России

Посла РФ Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана
Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла России в Баку Михаила Евдокимова и вручило ему ноту протеста. Об этом рассказала пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В МИД пояснили, что поводом стало заявление первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина относительно приговора гражданам Армении в Азербайджане.

Баку призвал Москву принять соответствующие меры для прекращения «деструктивной деятельности» и попыток нанести удар по миру и стабильности в регионе, а также по отношениям между двумя странами.

Накануне Затулин опубликовал заявление международного российско-армянского «Лазаревского клуба» по поводу приговора бывшему руководству Нагорного Карабаха. В нем решение суда называется «позорным торжеством произвола и предательства».

Также 5 февраля в Азербайджане приговорили бывшего главу Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюняна к пожизненному лишению свободы.

Его арестовали в октябре 2023 года азербайджанские спецслужбы. Арутюняна признали виновным по ряду тяжких статей, включая терроризм и ведение агрессивной войны.

Ранее в Армении оценили вероятность войны с Азербайджаном.
 
