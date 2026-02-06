В Петербурге больница торговала органами умерших пациентов

В Петербурге раскрыли схему нелегальной торговли органами и тканями умерших пациентов, задержаны заведующий патолого-анатомическим отделением и учредитель коммерческой фирмы. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Речь идет об Александровской больнице Петербурга, по данным следствия, представитель частной медкомпании вступил в сговор с заведующим моргом больницы. Медик получал от «клиента» не менее 500 тысяч рублей в месяц за продажу органов и тканей умерших пациентов.

«В дальнейшем биоматериалы передавались различным коммерческим организациям и использовались ими в качестве опытных образцов в сфере косметологии, хирургии и стоматологии. Чаще всего это были тела граждан, которые вели асоциальный образ жизни и не имели родственников», — сообщили в региональном МВД.

По информации Telegram-канала 112, тела умерших, у которых были родственники, медики подменяли. Возбуждено несколько уголовных дел, заведующий патологоанатомическим отделением и представитель частной компании задержаны.

