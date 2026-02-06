«Черти из одного ада»: Милонов — о видео Трампа с четой Обама в виде обезьян

В американской политике нет хороших президентов, все они — «черти из одного ада». Так депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» отреагировал на публикацию президентом США Дональдом Трампом ролика, в котором бывший американский лидер Барак Обама и его жена Мишель представлены в образе обезьян.

«Это, наверное, самое яркое представление о современной американской политике, в которой нет хороших и плохих, в которой все оттенки темно-темно серого. Что Обама, что Трамп, что Байден, по большому счету — это черти из одного ада», — сказал Милонов.

Видеоролик длиной около минуты Трамп опубликовал в соцсети в Truth Social. В нем говорится о якобы подтасовке голосов на президентских выборах 2020 года в США в пользу бывшего американского лидера Джо Байдена. В конце видео в нескольких кадрах появляются Барак и Мишель Обама в образе обезьян под песню The Lion Sleeps Tonight, которая звучала в мультфильме «Король Лев».

